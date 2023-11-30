إيقاف حمدي فتحي مباراتين في الدوري القطري وتغريمه

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 15:07

كتب : FilGoal

حمدي فتحي

قررت لجنة الانضباط بالدوري القطري إيقاف حمدي فتحي لاعب الوكرة لمدة مباراتين، بالإضافة إلى تغريمه.

حمدي فتحي

النادي : الوكرة

الوكرة

وتلقى حمدي فتحي لاعب وسط منتخب مصر بطاقة حمراء في الدقيقة 79 من مباراة الوكرة والعربي بعد تدخل قوي على ماركو فيراتي لاعب ومنتخب إيطاليا.

وذكرت اللجنة في بيان: "إيقاف اللاعب حمدي فتحي عبد الفتاح لاعب نادي الوكرة لمباراتين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5000 ريال قطري".

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وأضاف البيان "وذلك بسبب اللعب العنيف تجاه المنافس في مباراة نادي الوكرة والنادي العربي بتاريخ 2023.11.25 و ذلك استنادا للمادة رقم ‎2/1/47)‏ من لائحة الانضباط للموسم الرياضي 2023-2024".

كما تقرر ايقاف راؤول ساندا لاعب نادي قطر مباراتين أيضا وتغريمه 5 آلاف ريال للسبب نفسه في مباراة بين قطر والشمال.

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وتعرض حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري للطرد خلال مباراة فريقه ضد العربي في الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر.

وخسر الوكرة المباراة بهدفين مقابل هدف ليتجمد رصيده عند النقطة 17 في المركز الثالث.

وبفارق 5 نقاط عن الغرافة المتصدر ولا يزال لفريق حمدي فتحي مباراة مؤجلة.

وارتفع رصيد العربي إلى النقطة 9 في المركز السابع.

الوكرة تقدم أولا بهدف سجله خالد منير في الدقيقة 24 من المباراة.

وتعادل العربي عن طريق التونسي يوسف المساكني في الدقيقة 77 من انفراد بالمرمى.

وفي النهاية سجل العربي هدف الفوز في الدقيقة 88 بضربة رأسية من جابر جاسم.

وبذلك يكون حمدي فتحي سجل مشاركته رقم 8 مع فريقه في الدوري القطري هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

حمدي فتحي الوكرة
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