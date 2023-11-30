لجنة الحكام برئاسة بيريرا تجري استبيان لوضع خطة التطوير

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 14:48

كتب : بسام أبو بكر

فيتور بيريرا

أجرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، استبيان من أجل وضع خطة لتطوير التحكيم خلال الفترة من 2024 إلى 2026.

تكون الاستبيان من نموذجين، الأول لجميع الحكام والمساعدين، المقيمين والمدربين المسجلين في "قاعدة بيانات التحكيم المحلية"، والثاني لأعضاء لجان المناطق في 26 منطقة شملت جميع أنحاء الجمهورية.

ومن خلال البيانات المحصلة تم وضع الخطة الاستراتيجية الرئيسية للتنظيم والتعليم وتطوير التحكيم والخطط العملية والأهداف الناتجة عنها.

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وكانت اللجنة قد قامت بتقسيم مناطق الجمهورية، لـ 5 قطاعات، كل قطاع لديه مسؤول من أجل تطوير التحكيم المصري، وشرح الخطة لكل المناطق من أجل تنفيذ الأفكار الذي تم وضعها.

واتخد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام قرارا باستبعاد 5 حكام من إدارة المباريات في الدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن الخماسي يتكون من محمد الصباحي ومحمد الحنفي ومحمود عاشور وخالد الغندور وحسام عزب.

جاء ذلك بسبب فشل الخماسي في الاختبارات البدنية، تحديدا اختبارات الركض، وبالتالي يجب أن ينتظروا لإعادة الاختبار مرة أخرى في أقرب معسكر للحكام، والذي سيكون في يناير القادم.

وتمثل الاختبار المذكور في محاولتين للركض، الأولى في نهاية شهر أغسطس، والثانية في بداية سبتمبر.

كما علم FilGoal.com أيضا أن بيريرا قرر استمرار الاعتماد على عاشور والحنفي في التحكيم عبر تقنية الفيديو، بينما تم استبعاد الباقين نهائيا لحين إعادة الاختبار.

على الجانب الآخر علم FilGoal.com أيضا أن الحكام اعتبروا القرار غير قانوني وليس في اللائحة، وبالتالي طلبوا تدخل اتحاد الكرة، الذي سيناقش المسألة في اجتماعه مع بيريرا يوم 28 نوفمبر.

لجنة الحكام فيتور بيريرا الكرة المصرية الدوري المصري
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