اسكواش - تأهل هانيا الحمامي وروان العربي ببطولة هونج كونج.. وإصابة كريم عبد الجواد

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 14:47

كتب : محمد سمير

هانيا الحمامي - اسكواش

تأهل ثنائي وادي دجلة، هانيا الحمامي وروان العربي إلى ربع نهائي منافسات بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش.

بينما ودع كريم عبد الجواد البطولة بعد تعرضه لإصابة اضطرته للانسحاب من مواجهته أمام البيروفي دييجو إلياس.

وتستضيف هونج كونج منافسات البطولة حتى 3 ديسمبر المقبل، وتعتبر إحدى البطولات الكبرى في الموسم.

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وتأهلت هانيا الحمامي بعد التغلب على زينة مكاوي بثلاثة أشواط دون مقابل في مباراة استغرقت 36 دقيقة.

بينما روان العربي حسمت تأهلها بالفوز على الماليزية عايفا أزمان بنفس النتيجة في مباراة استغرقت 29 نقطة.

أما كريم عبد الجواد فودع منافسات البطولة قبل انتهاء الشوط الثاني بسبب تعرضه لإصابة قوية اضطرته للانسحاب.

وتقام كافة منافسات ربع النهائي غدا الجمعة بداية من الساعة السادسة صباحا.

وتغيب نوران جوهر عن النسخة الحالية بسبب الإصابة.

وحصد مصطفى عسل لقب النسخة الأخيرة، وحققت مصر لقب آخر ستة ألقاب على مستوى الرجال.

بينما على مستوى السيدات حققت مصر اللقب مرتين عن طريق نوران جوهر ونور الشربيني عامي 2016 و2017.

اسكواش كريم عبد الجواد هانيا الحمامي
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