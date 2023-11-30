خليفة صلاح؟ ماجواير ودوكو يتنافسان على لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي

يبرز اسم هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد ضمن السداسي المرشح للفوز بجائزة لاعب شهر نوفمبر عن الدوري الإنجليزي 2023-24.

ويظهر أيضا اسم البلجيكي جيريمي دوكو جناح مانشستر سيتي بالإضافة إلى الإنجليزي أنتوني جوردون جناح نيوكاسل.

وسيحصل الفائز بالجائزة على بطاقة خاصة في لعبة EA FC 24 في طور ألتميت تيم.

وجاءت قائمة اللاعبين:

جيريمي دوكو – مانشستر سيتي – سجل هدفا وصنع 4.

أنتوني جوردون – نيوكاسل – سجل هدفين وصنع 1.

توماس كامينسكي – لوتون تاون – 15 تصديا و0 شباك نظيفة.

هاري ماجواير – مانشستر يونايتد – سجل هدفا وساهم في نظافة شباك فريقه في 3.

رحيم سترلينج – تشيلسي - سجل هدفين وصنع 1.

ماركوس تافيرنير – بورنموث - سجل هدفين.

بإمكانك التصويت للاعبك المفضل من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

وفاز بالجائزة من قبل كل من جيمس ماديسون ثم سون هيونج مين ثم محمد صلاح عن الأشهر الـ 3 الماضية.

وحصل صلاح على تقييم 91 في بطاقة لاعب الشهر عن الشهر الماضي في الدوري الإنجليزي.

وتبلغ قيمة البطاقة الخاصة بصلاح 900 ألف كوينز من خلال إكمال 8 تحديات.

وفاز صلاح في شهر أكتوبر الماضي بـ 4 جوائز فردية هي: أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الدوري، وأفضل لاعب في ليفربول، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والمقدمة من قبل رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، وكذلك أفضل هدف سجله ليفربول.