الرياضية: طارق حامد يعود لتشكيل ضمك الأساسي بعد انتهاء الإيقاف

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 13:47

كتب : FilGoal

طارق حامد في مواجهة الأخدود

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الروماني كوزمين كونترا، مدرب فريق ضمك قرر إعادة طارق حامد إلى تشكيل فريقه أمام الفيحاء الجمعة.

وأوضح التقرير أن طارق حامد سيعود لاحتلال مكانه في التشكيل الأساسي على حساب زميله بدر منشي الذي لعب أثناء إيقاف الدولي المصري.

وافتقد الفريق جهود حامد خلال المباريات الثلاث الماضية للإيقاف، وعوّضه بمنشي في التشكيل الأساسي.

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وبعدما أتم المصري عقوبة إيقافه بات من المنتظر عودته إلى التشكيل لمجاورة الكرواتي دوماجوج أنتوليتش في وسط الملعب، حسب التقرير.

وأدى الفريق يوم الخميس حصة تدريبية بدأت بالركض حول الملعب والتمارين اللياقية، قبل التحول إلى الشق الفني عبر تدريب الاستحواذ على الكرة والتمرير السريع، وصولًا إلى مناورة موسّعة لاختبار النهج التكتيكي المخصص للمباراة.

وبعد نهاية التدريب، غادر الفريق إلى الرياض للمبيت في أحد الفنادق، تمهيدًا للانتقال يوم الخميس إلى المجمعة، معقل الفيحاء.

وسيختتم الفريق تحضيراته بحصة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مسرح المباراة التي تجري ضمن الجولة 15 من الدوري السعودي.

عقوبة طارق حامد

قررت لجنة الانضباط والاخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف طارق حامد وتغريمه.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، إيقاف طارق حامد 3 مباريات وتغريمه 20 ألف ريال بسبب قيامه بسلوك غير رياضي في مباراة ضمك والخليج.

وأظهرت الكاميرات طارق حامد يشير بطريقة غير لائقة عقب مباراة فريقه أمام الخليج عقب تسديده ركلة ترجيح.

وفاز الخليج الذي يضم بين صفوفه محمد شريف على ضمك بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وحجز الخليج مقعدا في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ويستعد لمواجهة أبها.

طارق حامد غاب عن ضمك أمام التعاون، كما غاب عن مباراتي فريقه ضد أهلي جدة وأبها.

طارق حامد ضمك
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