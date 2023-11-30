من أجل EA FC 24.. المرشحون للفوز بجائزة الأفضل في نوفمبر عن الدوري الإيطالي

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 13:20

كتب : FilGoal

لوجو الدوري الإيطالي

يتنافس 6 لاعبين على جائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر 2023 من الدوري الإيطالي.

ويأتي على رأس المرشحين لاوتارو مارتينيز الفائز بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر الماضي بالدوري الإيطالي.

وسيحصل الفائز بالجائزة على بطاقة خاصة في لعبة EA FC 24 في طور ألتميت تيم.

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وإليكم قائمة المرشحين:

دومينيكو بيراردي – ساسولو - 3 مباريات - سجل 2 وصنع 1.

أليساندرو بونجورينو – تورينو – 3 مباريات – دقة تمرير: 87%.

باولو ديبالا – روما – 3 مباريات – سجل هدف وصنع 2.

نيكولاس جونزاليس – فيورنتينا – 3 مباريات – سجل هدف.

لاوتارو مارتينيز – إنتر – 3 مباريات – سجل هدفين.

جوشوا زيكريزي – بولونيا – 3 مباريات – سجل هدف وصنع 2.

وبإمكانكم التصويت للاعبكم المفضل من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

وفاز البرتغالي رافائيل لياو جناح ميلان جائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر الماضي، ثم تبعه لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر في الشهر الماضي.

وتصل قيمة بطاقة لاوتارو مارتينيز إلى 120 ألف كوينز في اللعبة، ويتبقى 10 أيام على وجوده في التحديات، ويحتاج لإكمال تشكيلتي بقوة 83 و84.

EA FC 24: How to complete Serie A POTM Lautaro Martinez SBC - Charlie INTEL

يذكر أن كفاراستيخيليا ولياو الأكثر حصدا للجائزة برصيد 3 جوائز لكل لاعب.

ويعد نابولي أكثر فريق فاز لاعبيه بالجائزة برصيد 8 جوائز.

الدوري الإيطالي لاعب الشهر
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