تقرير: حجازي على رادار 4 فرق إنجليزية وثنائي اسكتلندا

ذكرت شبكة TEAMtalk هناك صراع إنجليزي رباعي على ضم أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة.

وأوضح التقرير أن فرق بيرنلي وشيفيلد يونايتد وميدلسبره وكارديف سيتي يراقبون موقف حجازي من اتحاد جدة تمهيدا لضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويلعب بيرنلي وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يشارك ميدلسبره وكارديف في دوري القسم الثاني.

وأفاد التقرير بأنه من المحتمل أن يعود مدافع وست بروميتش ألبيون السابق إلى إنجلترا قريبا.

كما عُرض على سلتيك وجلاسكو رينجرز قطبي اسكتلندا فرصة التعاقد مع الدولي المصري، حسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن كثرة عدد المحترفين في فريق النمور قد تمنح حجازي فرصة الرحيل في ظل اهتمام هذه الفرق بضمه.

اللاعب البالغ من العمر 32 عاما انتقل من وست بروميتش إلى اتحاد جدة في عام 2020.

يمتد العقد الحالي لحجازي مع اتحاد جدة حتى عام 2026، لكن تم استبعاده من قائمة الفريق في الدوري السعودي بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي ولا يمكنه المشاركة مع الفريق في الدوري قبل نهاية العام.

بينما يمكنه المشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية الشهر المقبل لتسجيله في القائمة.

حجازي شارك في 80 مباراة مع الإتي، وسجل خلالها 10 أهداف وساعدهم على تحقيق لقب الدوري الأول منذ عام 2009.

وعاد لاعب الأهلي السابق إلى تدريبات فريقه قبل أيام، وكان من المفترض أن يشارك في مباراة أجمك الأوزبكي ضمن الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا يوم الاثنين.

لكن مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة فضل إبعاد حجازي، العائد من إصابة قطع في الرباط الصليبي، عن قائمة المباراة رغم سفره مع باقي اللاعبين في الرحلة التي غادرت إلى طشقند استعدادًا لخوض اللقاء.

إلى ذلك، قدم نادي اتحاد جدة قائمته الأولية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي تضم 35 لاعبا، وتواجد فيها اسم أحمد حجازي، وفقا لجريدة الشرق الأوسط.

وأوضح التقرير أن القائمة تضم 10 أجانب بينهم حجازي الذي لم يلعب أي مباراة منذ مايو الماضي.

وأضاف التقرير أن مارسيلو جاياردو مدرب الفريق الجديد يراقب موقف حجازي عن كثب.

حجازي سيكون تحت المراقبة والرصد خلال تدريبات الفريق، تمهيداً لاتخاذه القرار النهائي بشأن تواجده في القائمة النهائية للفريق في كأس العالم للأندية، أو رفع اسمه منها في حال عدم جاهزيته بنسبة 100%.

وأفاد التقرير بأن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو يحرص على إمكانية مشاركة النجم المصري في مسابقة دوري أبطال آسيا، حيث سيلعب الفريق ضد أجمك الأوزبكي أولاً ثم أمام سباهان الإيراني، وبعدها ستتضح الرؤية بشكل كامل حول جاهزية اللاعبين الذين سيشاركون في بطولة كأس العالم للأندية، ومن بينهم أحمد حجازي الذي يحق له المشاركة في دوري أبطال آسيا هذا الموسم بعد تعافيه من الإصابة.

وضمت القائمة الأولية لنادي الاتحاد 10 محترفين وهم: البرازيلي مارسيلو جروهي حارس المرمى، المصري أحمد حجازي، البرازيليون فيليبي، إيجور كورنادو وفابينيو، البرتغالي جوتا، الفرنسي نجولو كانتي، البرازيلي رومارينيو، المغربي عبدالرزاق حمد الله، بالإضافة إلى قائد الفريق النجم الفرنسي كريم بنزيمة.

ومن المقرر أن تضطر إدارة اتحاد جدة لتقليص هذا القائمة من اللاعبين إلى 23 لاعباً، وهي القائمة النهائية المسموح بها في البطولة رسمياً.

علماً بأن الموعد النهائي لإرسال القوائم النهائية لجميع الفرق المشاركة سيكون يوم 4 ديسمبر المقبل، بحسب التقرير.

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