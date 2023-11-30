اللجنة الأولمبية الدولية تعتمد ترشح هداية ملاك لخوض انتخابات لجنة اللاعبين

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 12:30

كتب : FilGoal

هداية ملاك تحتفل وتنتصر ببرونزية التايكوندو في أولمبياد طوكيو

اعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية ترشيح هداية ملاك بطلة التايكوندو المصرية لخوض انتخابات لجنة اللاعبين الدوليين.

ومن المقرر أن تقام انتخابات لجنة اللاعبين الدوليين خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد رشحت هداية ملاك لخوض انتخابات لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية.

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وتم إعلان اليوم الخميس اعتماد ترشح هداية ملاك رسميا لخوض الانتخابات وسيتم التصويت عليها من خلال اللاعبين المتأهلين لأولمبياد باريس.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب عن خالص التمنيات لهداية ملاك بالتوفيق والتأكيد على كامل الدعم لها خلال الفترة المقبلة.

واعتمدت اللجنة الأولمبية الدولية القائمة النهائية للمرشحين بعدد 32 مرشحا بواقع 18 لاعبة و14 لاعبا يمثلون 15 رياضة أولمبية ممثلين لـ 32 دولة من العالم بينهم أربعة مرشحين من إفريقيا.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ثلاثة مرشحين عرب وذلك لاختيار أربعة لاعبين فقط خلال الانتخابات التي سترجي في أولمبياد باريس.

هداية ملاك اللجنة الأولمبية أولمبياد باريس
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