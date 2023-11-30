مران الأهلي - مشاركة طاهر وتاو في التدريبات الجماعية استعدادا لـ يانج أفريكانز

شارك الثنائي طاهر محمد وبيرسي تاو في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بعد تعافيهما من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر لها السبت.

واشتكى طاهر من إصابة بكدمة في كاحل القدم، فيما تعرض تاو لكدمة في العضلة الأمامية.

وانتظم الثنائي في تدريبات الفريق بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي قاما بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وخاض الأهلى مرانه الختامي في القاهرة صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى تنزانيا استعدادًا لمباراة يانج أفريكانز التي تقام يوم السبت.

وكان الأهلي قد افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد السلام.

وتغادر بعثة الأهلي عصر اليوم الخميس إلى تنزانيا.

واستأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم الخميس بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعيبن أمس الأربعاء.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف رباعي حراسة المرمى تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وكان يانج أفريكانز قد خسر مباراته الافتتاحية بثلاثة أهداف دون مقابل أمام شباب بلوزداد.