منافس الأهلي المحتمل - أوكلاند يبدأ معسكره بدبي قبل 13 يوما من كأس العالم للأندية

بدأ نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي معسكره الإعدادي لكأس العالم للأندية بمدينة دبي، قبل السفر إلى السعودية للمشاركة في البطولة التي تنطلق بعد 13 يوما.

ووصلت بعثة الفريق إلى دبي التي يتشابه مناخها مع مدينة جدة التي تستضيف البطولة بعد رحلة طيران استمرت 17 ساعة.

وأفاد النادي عبر موقعه أن الفريق سيلعب مباراتين وديتين قبل السفر إلى السعودية.

ويخوض أوكلاند أول مباراة ودية يوم الجمعة عندما يواجه نادي الذيد الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية.

وستكون المباراة الودية الثانية ضد خصم فريق يونايتد سبورت الذي يلعب في الدرجة الثالثة يوم الأربعاء المقبل قبل مغادرة دبي إلى جدة في اليوم التالي.

يذكر أن أوكلاند سيتي خسر نهائي الدوري النيوزلندي يوم الأحد الماضي، وذلك على يد فريق ويلنجتون أولمبيك.

فقد انتصر ويلنجتون على أوكلاند بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد.

أوكلاند سيلاقي اتحاد جدة يوم 12 ديسمبر المقبل في مباراة الدور الأول لكأس العالم للأندية بالسعودية.

الفائز منهما سيلاقي الأهلي في ربع نهائي البطولة.

وعلى أن يصعد الفائز لملاقاة فلومنينزي البرازيلي في نصف النهائي.

وتختتم البطولة يوم 22 ديسمبر.

يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي بعد 2020 و2021 و2022.

وسبق للأهلي المشاركة في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

أيضا ضمن الأهلي مشاركة عاشرة في النسخة الأكبر من مونديال الأندية عام 2025، بصفته بطل 2021 وحاليا 2023 أيضا.

وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة القادمة، وهي خامس دولة يخوض بها الأهلي غمار منافسات كأس العالم للأندية، بعد اليابان والمغرب وقطر والإمارات.

وإليكم المشاركين حتى الآن في كأس العالم للأندية 2023:

الأهلي - بطل إفريقيا

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

فلومنينزي البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية.

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