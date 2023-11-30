هبط مع فريقين في 6 أشهر.. كوريتيبا يعلن رحيل خيسي قبل نهاية الموسم بجولتين

أعلن نادي كوريتيبا البرازيلي رحيل الإسباني خيسي رودريجيز بعد 85 يوما من انضمامه لصفوف الفريق.

خيسي النادي : لاعب حر

ورحل الدولي الإسباني قبل نهاية الموسم في الدوري البرازيلي بجولتين بالإضافة لـ 4 أسماء أخرى.

وبرر النادي سبب رحيلهم بشكل مبكر قبل نهاية الموسم من أجل "التركيز على خطة الموسم الجديد في 2024".

وهبط كوريتيبا بالفعل بشكل مبكر للدرجة الثانية، حيث يحتل المركز الـ 19 قبل الأخير برصيد 30 نقطة.

O Coritiba SAF comunica que, a partir desta data, os atletas Henrique, Andreas Samaris, Boschilia, Lucas Barbosa e Jesé Rodríguez estão liberados de realizar atividades junto ao Clube. A liberação antecipada dos atletas está alinhada com o objetivo de antecipar o planejamento… pic.twitter.com/PAQfgI6nzP — Coritiba (@Coritiba) November 29, 2023

ويضم الفريق في صفوفه الجزائري إسلام سليماني والذي سجل 3 أهداف وصنع 2 في 11 مباراة بالدوري البرازيلي.

وفي ظرف 6 أشهر هبط خيسي مع فريقين مختلفين للدرجة الثانية، الأولى مع سامبدوريا في الموسم الماضي من الدوري الإيطالي بشهر مايو الماضي ثم تبعها في الدوري البرازيلي الشهر الجاري.

وخاض خيسي 6 مباريات بعدد دقائق وصل لـ 90 دقيقة وسجل خلالها هدفا وحيدا.

خيسي (30 عاما) تكوّن في أكاديمية ريال مدريد وتم تصعيده للفريق الأول بشكل دائم في 2013، وخاض مع الميرنجي 94 مباراة، سجّل خلالها 18 هدفا وصنع 15، وتوج معه بدوري أبطال أوروبا 2014 و2016.

وانتقل خيسي إلى باريس سان جيرمان في صيف 2016 مقابل 25 مليون يورو، لكنه لم يظهر بقميص الفريق الفرنسي العاصمي إلا في 18 مناسبة فقط واكتفى بتسجيل هدفين، وقضى أغلب تلك السنوات في إعارات إلى أندية أخرى.

باريس سان جيرمان أعار خيسي إلى لاس بالماس، ثم ستوك سيتي، ثم ريال بيتيس، ثم سبورتنج لشبونة، ثم انضم للاس بالماس نهائيا في 2021 ثم أنقرة جوتشو التركي.

وخاض في النصف الثاني من الموسم الماضي 11 مباراة بقميص سامبدوريا سجل هدفا وصنع آخر في الدوري الإيطالي لكنها لم تكن كافية وهبط الفريق للدرجة الثانية.