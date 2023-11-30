تصنيف فيفا - منتخب مصر يتقدم مركزين.. وهبوط البرازيل للمركز الخامس

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 11:29

كتب : محمد سمير

منتخب مصر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال والذي شهد عدة تغييرات على مستوى الترتيب.

وتقدم منتخب مصر مركزين في الترتيب ليصبح في المركز 33 عالميا ويستمر كما هو كخامس منتخبات إفريقيا.

وشهدت قائمة أفضل 10 مراكز تقدم إنجلترا وبلجيكا مركزا، بينما هبط منتخب البرازيل مركزين ليصبح خامسا.

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ويستمر منتخب الأرجنتين في صدارة الترتيب العالمي متفوقا على فرنسا صاحبة المركز الثاني.

أما على مستوى إفريقيا فتقدم منتخب تونس أربعة مراكز والجزائر ثلاثة ومصر مركزين، بينما هبطت منتخبات نيجيريا والكاميرون ومالي في التصنيف.

وجاءت قائمة المراكز الأولى كالآتي:

1- الأرجنتين

2- فرنسا

3- إنجلترا

4- بلجيكا

5- البرازيل

6- هولندا

7- البرتغال

8- إسبانيا

9- إيطاليا

10- كرواتيا

أما منتخبات إفريقيا فجاء ترتيبها كالآتي:

14- المغرب

20- السنغال

28- تونس

30- الجزائر

33- مصر

42- نيجيريا

47- الكاميرون

51- كوت ديفوار

52- مالي

57- بوركينا فاسو

61- غانا

منتخب مصر البرازيل تصنيف فيفا
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