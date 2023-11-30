راديو مونت كارلو: بعد 73 يوما وفوز وحيد.. إقالة فابيو جروسو من تدريب ليون

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 11:11

كتب : FilGoal

فابيو جروسو

أصبح الإعلان الرسمي هو ما يفصل أولمبيك ليون الفرنسي عن قرار إقالة فابيو جروسو من تدريب الفريق.

وتأتي إقالة جروسو بعد 73 يوما من تعيينه مديرا فنيا للفريق.

وبحسب شبكة "راديو مونت كارلو الفرنسية" فإن النادي قرر عقد مؤتمر صحفيا في الواحدة ظهرا، ومن ثم مسح التغريدة.

أخبار متعلقة:
بعد 13 غزرة لـ جروسو.. رابطة الدوري الفرنسي تعلن موعد لقاء مارسيليا وليون جاتوزو: فابيو جروسو كاد أن يفقد عينه بعد 13 غزرة لـ جروسو.. تحديد موعد مباراة مارسيليا وليون بقيادة فابيو جروسو.. فروسينوني أول الصاعدين للدوري الإيطالي

وأشار التقرير إلى أن جروسو أن لن يقود ليون ضد لانس ومارسيليا الأسبوع المقبل.

وسيقود بيير ساج الفريق في الفترة المقبلة كمدرب مؤقت.

وبحسب التقرير فإن كل من برونو جينيسو مدرب الفريق السابق والأرجنتيني خورخي سامباولي والكرواتي إيجور تيدور ضمن المرشحين لتولي تدريب الفريق.

وعوض جروسو في سبتمبر الماضي لوران بلان الذي أقيل من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

ودرب الإيطالي الفريق الفرنسي في 7 مباريات بالدوري الفرنسي حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 2 وخسر 4.

ليون يتذيل الترتيب برصيد 7 نقاط من 12 مباراة وله مباراة مؤجلة في الدوري الفرنسي.

ويمتلك ليون مباراة مؤجلة في الدوري الفرنسي ضد مارسيليا ستقام في منتصف الأسبوع المقبل، وألغيت بسبب رشق حافلة ليون وإصابة جروسو في الحاجب.

ليون الدوري الفرنسي فابيو جروسو
نرشح لكم
مواعيد مباريات الخميس 30 نوفمبر 2023.. ثلاث مواجهات بالدوري ومنتخب السيدات وليفربول سداسية لرد الاعتبار.. أرسنال يسحق لانس ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 5 من 5.. قطار ريال مدريد لا يتوقف.. الملكي يضرب نابولي برباعية في دوري الأبطال إنتر يخطف التعادل من بنفيكا بعد التأخر بثلاثية.. وبايرن ميونيخ يتعادل مع كوبنهاجن تين هاج: ألوم نفسي لو ودعنا دوري الأبطال.. لكننا نتحسن في المشروع برونو فيرنانديز: لم نكن حاسمين ضد جالاتا سراي.. علينا التفكير في الفريق قبل أنفسنا انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (4)-(2) نابولي.. فوز الملكي شنايدر: أدعم قرار صلاح بشأن مستقبله.. وميدو كان بإمكانه أن يصبح مهاجما فريدا
أخر الأخبار
اللجنة الأولمبية الدولية تعتمد ترشح هداية ملاك لخوض انتخابات لجنة اللاعبين 2 دقيقة | رياضات أخرى
مجموعة الأهلي - بلوزداد يشكو ميدياما لـ كاف بسبب مضايقات منذ الوصول لغانا 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
مران الأهلي - مشاركة طاهر وتاو في التدريبات الجماعية استعدادا لـ يانج أفريكانز 11 دقيقة | الدوري المصري
عامر حسين: تأجيل مبارياتي الأهلي وبيراميدز في الدوري.. وهذه عقوبة عدم اللعب بكأس الرابطة 26 دقيقة | الدوري المصري
رونالدو يقترب من المشاركة في دربي الرياض أمام الهلال 30 دقيقة | سعودي في الجول
منافس الأهلي المحتمل - أوكلاند يبدأ معسكره بدبي قبل 13 يوما من كأس العالم للأندية 56 دقيقة | الكرة المصرية
هبط مع فريقين في 6 أشهر.. كوريتيبا يعلن رحيل خيسي قبل نهاية الموسم بجولتين 58 دقيقة | أمريكا
تصنيف فيفا - منتخب مصر يتقدم مركزين.. وهبوط البرازيل للمركز الخامس ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 2 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 بطل العالم في الشطرنج يقبل تحدي محمد صلاح