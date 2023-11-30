راديو مونت كارلو: بعد 73 يوما وفوز وحيد.. إقالة فابيو جروسو من تدريب ليون

أصبح الإعلان الرسمي هو ما يفصل أولمبيك ليون الفرنسي عن قرار إقالة فابيو جروسو من تدريب الفريق.

وتأتي إقالة جروسو بعد 73 يوما من تعيينه مديرا فنيا للفريق.

وبحسب شبكة "راديو مونت كارلو الفرنسية" فإن النادي قرر عقد مؤتمر صحفيا في الواحدة ظهرا، ومن ثم مسح التغريدة.

وأشار التقرير إلى أن جروسو أن لن يقود ليون ضد لانس ومارسيليا الأسبوع المقبل.

وسيقود بيير ساج الفريق في الفترة المقبلة كمدرب مؤقت.

وبحسب التقرير فإن كل من برونو جينيسو مدرب الفريق السابق والأرجنتيني خورخي سامباولي والكرواتي إيجور تيدور ضمن المرشحين لتولي تدريب الفريق.

وعوض جروسو في سبتمبر الماضي لوران بلان الذي أقيل من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

ودرب الإيطالي الفريق الفرنسي في 7 مباريات بالدوري الفرنسي حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 2 وخسر 4.

ليون يتذيل الترتيب برصيد 7 نقاط من 12 مباراة وله مباراة مؤجلة في الدوري الفرنسي.

ويمتلك ليون مباراة مؤجلة في الدوري الفرنسي ضد مارسيليا ستقام في منتصف الأسبوع المقبل، وألغيت بسبب رشق حافلة ليون وإصابة جروسو في الحاجب.