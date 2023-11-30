معسكر مفتوح لمنتخب الشباب بمشاركة 50 لاعبا

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 10:38

كتب : أحمد الخولي

وائل رياض

يخوض منتخب الشباب معسكرا مفتوحا اليوم الخميس ولمدة يومين من مشاهدة أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الأندية سواء بالدوري أو دوري المحترفين.

ويأتي ذلك في إطار خطة الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض لاختيار أفضل العناصر لتمثيل منتخب مصر.

ويقام المعسكر يومي الخميس والجمعة على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

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واستدعى الجهاز الفني بقيادة وائل رياض، 50 لاعبا للمعسكر يمثلون أندية الأهلي والزمالك وزد والمصري والداخلية وسيراميكا كليوباترا وسموحة والإسماعيلي والاتحاد السكندري وإنبي وطلائع الجيش وفاركو والمقاولون العرب والمنيا وبترول أسيوط والمصرية للاتصالات والإنتاج الحربي وديروط والمدينة المنورة وبني سويف ووادي دجلة والمنصورة وبورتو السويس.

وسبق وأن استدعى الجهاز الفني لمنتخب الشباب 85 لاعبا لمشاهدتهم والحكم عليهم عن قرب من أجل انتقاء أفضل العناصر.

وشارك منتخب مصر للشباب في بطولة شمال إفريقيا التي أقيمت في نوفمبر الجاري.

وتعادل منتخب الشباب أمام ليبيا قبل أن يهزم الجزائر وخسر أمام تونس ثم اختتم مواجهاته بالتعادل مع المغرب.

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