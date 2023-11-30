إندريك: الإصابة؟ أنا بخير.. ولم نفز بالدوري البرازيلي بعد

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 10:28

كتب : FilGoal

إندريك فيليبي - بالميراس

أوضح إندريك موهبة بالميراس البرازيلي ولاعب ريال مدريد المستقبلي أنه بخير بعد خروجه مصابا خلال لقاء أمريكا مينيرو في الجولة 36 من الدوري البرازيلي.

إندريك دا سوزا

النادي : بالميراس

بالميراس

وشارك إندريك في اللقاء أساسيا وافتتح التسجيل في الدقيقة الأولى في مباراة انتهت بفوز بالميراس بنتيجة 4-0.

وقال إندريك لشبكة جلوبو البرازيلية عقب نهاية اللقاء: "كل شيء بخير، الأمر بسيط، أنا بخير".

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وخرج إندريك في الدقيقة 79 من عمر اللقاء مصابا على نقالة.

وأشارت الشبكة أن بالميراس لم يصدر أي بيانا بشأن إصابة عضلية للاعب ما يعني إمكانية مشاركته كأساسي ضد فلومينينسي في الجولة 37 من الدوري البرازيلي فجر الأثنين المقبل.

وعن تصدر الترتيب قبل آخر جولتين على النهاية: "بوتافوجو كان في الصدارة، ونحن الآن في المركز الأول ولن نسمح لأحد أن يتفوق علينا، لم نفز بأي شيء بعد، ولا شيء مستحيل، علينا أن تظل أقدامنا على الأرض، ونتدرب بقوة لأن مواجهة فلومينينيسي لن تكون سهلة، وآمل أن نقدم مباراة جيدة".

ويتصدر بالميراس الترتيب برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عن بوتافوجو صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن فلامنجو وأتليتكو مينيرو صاحبا المركز الثالث والرابع على الترتيب.

ورفع إندريك رصيده التهديفي لـ 10 أهداف الموسم الحالي في الدوري البرازيلي.

وأصبح إندريك أول لاعب يبلغ من العمر 17 عاما يسجل 10 أهداف في موسم واحد بالدوري البرازيلي منذ نيمار في 2009.

إندريك فيليبي - بالميراس بالميراس
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