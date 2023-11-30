إندريك: الإصابة؟ أنا بخير.. ولم نفز بالدوري البرازيلي بعد

أوضح إندريك موهبة بالميراس البرازيلي ولاعب ريال مدريد المستقبلي أنه بخير بعد خروجه مصابا خلال لقاء أمريكا مينيرو في الجولة 36 من الدوري البرازيلي.

وشارك إندريك في اللقاء أساسيا وافتتح التسجيل في الدقيقة الأولى في مباراة انتهت بفوز بالميراس بنتيجة 4-0.

وقال إندريك لشبكة جلوبو البرازيلية عقب نهاية اللقاء: "كل شيء بخير، الأمر بسيط، أنا بخير".

وخرج إندريك في الدقيقة 79 من عمر اللقاء مصابا على نقالة.

Endrick saiu de campo após sentir depois de um lance. Flaco López entrou no lugar 👉 Acompanhe o tempo real: https://t.co/o8D7ONgYux pic.twitter.com/y4RjOom97p — ge (@geglobo) November 30, 2023

وأشارت الشبكة أن بالميراس لم يصدر أي بيانا بشأن إصابة عضلية للاعب ما يعني إمكانية مشاركته كأساسي ضد فلومينينسي في الجولة 37 من الدوري البرازيلي فجر الأثنين المقبل.

وعن تصدر الترتيب قبل آخر جولتين على النهاية: "بوتافوجو كان في الصدارة، ونحن الآن في المركز الأول ولن نسمح لأحد أن يتفوق علينا، لم نفز بأي شيء بعد، ولا شيء مستحيل، علينا أن تظل أقدامنا على الأرض، ونتدرب بقوة لأن مواجهة فلومينينيسي لن تكون سهلة، وآمل أن نقدم مباراة جيدة".

17-year-old Endrick's 10th Brasileiro goal of the season was a beauty. 🤩 pic.twitter.com/VtVxvc4C1C — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 30, 2023

ويتصدر بالميراس الترتيب برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عن بوتافوجو صاحب المركز الثاني و3 نقاط عن فلامنجو وأتليتكو مينيرو صاحبا المركز الثالث والرابع على الترتيب.

ورفع إندريك رصيده التهديفي لـ 10 أهداف الموسم الحالي في الدوري البرازيلي.

وأصبح إندريك أول لاعب يبلغ من العمر 17 عاما يسجل 10 أهداف في موسم واحد بالدوري البرازيلي منذ نيمار في 2009.