كرة سلة - طريق الأولمبياد.. مجموعة رجال وسيدات منافسات كأس إفريقيا 3×3

تنطلق غدا الجمعة منافسات كأس إفريقيا لرجال وسيدات كرة السلة بنظامها 3×3 والمقامة في مصر.

ويتأهل بطل الرجال وبطل السيدات إلى المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتشارك عشرة منتخبات في كأس إفريقيا مقسمين على مجموعتين، ليتأهل أول أربعة منتخبات لربع النهائي.

وتقام منافسات البطولة في القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر.

ويمثل منتخب الرجال كل من عمرو زهران وأحمد ياسر عبد الوهاب وميدو طه ويوسف رفعت.

أما منتخب السيدات فيمثله ثريا محمد ونادين سلعاوي ورنيم الجداوي ورضوى سالم.

وتأتي مجموعة مصر في منافسات الرجال كالآتي: مصر - أوغندا - الجزائر - نيجيريا - السنغال.

أما في منافسات السيدات: مصر - مالي - الجزائر - أوغندا - السنغال.

ويشارك بطل إفريقيا للرجال والسيدات في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس.

ويقام المسار الأول بمشاركة 8 منتخبات ويتأهل البطل فقط إلى الأولمبياد ولم يتم تحديد موعد أو مكان إقامة ذلك المسار.

أما المسار الثاني فيقام من 3 إلى 5 مايو المقبل في اليابان بمشاركة 8 منتخبات بينهم بطل إفريقيا من البطولة المقامة في القاهرة.

ويتأهل من ذلك المسار منتخب وحيد إلى أولمبياد باريس.

أما المسار الثالث والأخير فيقام خلال الفترة من 23 إلى 26 مايو في المجر بمشاركة 16 منتخبا ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد.

وتقام منافسات كرة السلة 3×3 في الأولمبياد بمشاركة ثمانية منتخبات.