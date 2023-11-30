مواعيد مباريات الخميس 30 نوفمبر 2023.. ثلاث مواجهات بالدوري ومنتخب السيدات وليفربول

يشهد اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 عددا من المباريات في المنافسات المختلفة.

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الدوري المصري

تقام مساء اليوم، ثلاث مواجهات جديدة ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري.

ويحل زد ضيفا على فريق الاتحاد في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

بينما طلائع الجيش يستضيف الجونة على استاد جهاز الرياضة العسكري في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويحل المقاولون العرب ضيفا على فاركو بملعب برج العرب في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

تصفيات سيدات إفريقيا

يلعب منتخب مصر للسيدات في تمام السابعة مساء أمام السنغال في ذهاب المرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويحل منتخب السيدات ضيفا على السنغال ضمن منافسات الذهاب.

ويقام لقاء الإياب في مصر يوم 5 ديسمبر المقبل لتحديد المتأهل لأمم إفريقيا المقرر إقامتها في المغرب في أغسطس المقبل.

الدوري الأوروبي

يستضيف ليفربول فريق لاسك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

أما أياكس فيحل ضيفا على مارسيليا في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

دوري المؤتمر الأوروبي

يستضيف إنتراخت فرانكفورت والذي يلعب ضمن صفوفه عمر مرموش، فريق باوك سالونيكي ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ويقام اللقاء في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 إكسترا.

أما أستون فيلا فيستضيف فريق ليجا وارسو في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 الإنجليزية.

دوري المحترفين المصري

يستضيف وادي دجلة فريق دكرنس ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري القسم الثاني (أ).

ويقام اللقاء في الثانية والنصف عصرا.

الدوري السعودي

يستضيف اتحاد جدة فريق الخليج الذي يلعب ضمن صفوفه محمد شريف في تمام الثامنة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة SSC Sport 1.

أما أهلي جدة فيحل ضيفا على أبها في تمام الخامسة مساء ويذاع عبر قناة SSC Sport Extra 1.