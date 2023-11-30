5 من 5.. قطار ريال مدريد لا يتوقف.. الملكي يضرب نابولي برباعية في دوري الأبطال

كرر ريال مدريد الإسباني فوزه على نابولي الإيطالي في مجموعات دوري أبطال أوروبا وتغلب عليه بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة وأقيمت بملعب سنتياجو برنابيو.

واستمر ريال مدريد في تحقيق الانتصارات بدور المجموعات ووصل إلى الفوز الخامس على التوالي في الصدارة برصيد 15 نقطة.

وتجمد رصيد نابولي عند النقطة 7 في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة.

وصف المباراة

تقدم نابولي في الدقيقة 9 بهدف سجله جيوفاني سيميوني بعد متابعة لعرضية من كفاراتسخيليا.

ثم تعادل ريال مدريد سريعا في الدقيقة 11 بهدف سجله البرازيلي رودريجو.

وانطلق رودريجو بالكرة من ناحية اليسار وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية ذهبت على يسار الحارس.

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وأضاف جود بيلينجهام الهدف الثاني في الدقيقة 22 بضربة رأسية بعد عرضية من دافيد ألابا.

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وبين الشوطين أجرى نابولي التبديل الأول بنزول المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين بدلا من جيوفاني سيميوني.

وفي بداية الشوط الثاني تعادل نابولي سريعا في الدقيقة 47 بهدف رائع سجله زامبو أنجيسا بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

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وأجرى كارلو أنشيلوتي التبديل الأول لريال مدريد في الدقيقة 57 بنزول المهاجم خوسيلو بدلا من داني سيبايوس.

وأهدر البديل خوسيلو فرصة تسجيل هدف الفوز أكثر من مرة بعد متابعة لكرة بضربة خلفية مزدوجة أمام المرمى لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

والثاني بمتابعة لتسديدة بيلينجهام الذي أنقذها الحارس وتابعها بضربة رأسية لكن الكرة مرة جوار القائم.

وأخيرا أسفرت محاولات ريال مدريد عن الهدف الثالث الذي كتب الانتصار للفريق الملكي في الدقيقة 83 عن طريق اللاعب الشاب نيكو باز بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لم يستطع الحارس التصدي لها.

وأكمل خوسيلو رباعية ريال مدريد في الدقيقة +93 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة لعرضية بيلينجهام.

سبورتنج براجا × يونيون برلين

في مباراة أخرى تعادل سبورتنج براجا البرتغالي مع يونيون برلين الألماني بهدف لكل فريق.

ليصل براجا إلى النقطة 4 في المركز الثالث خلف نابولي الثاني الذي يمتلك 7 نقاط، ويحصد يونيون برلين النقطة الثانية له ويظل في المركز الرابع والأخير.