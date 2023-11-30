إنتر يخطف التعادل من بنفيكا بعد التأخر بثلاثية.. وبايرن ميونيخ يتعادل مع كوبنهاجن

الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 00:01

كتب : FilGoal

أليكسيس سانشيز - إنتر ضد بنفيكا

خطف إنتر تعادلا ثمينا أمام بنفيكا بعد التأخر بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتعادل إنتر مع بنفيكا خارج ملعبه بثلاثة أهداف لكل منهما.

وفي نفس المجموعة تعادل ريال سوسيداد سلبيا مع سالزبورج.

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ورفع إنتر رصيده إلى 11 نقطة ليتقاسم الصدارة مع ريال سوسيداد المتفوق بفارق الأهداف.

بينما سالزبورج فرفع رصيده إلى 4 نقاط، وحصد بنفيكا نقطته الأولى.

ويستضيف إنتر فريق ريال سوسيداد في الجولة الأخيرة من أجل حسم الصدارة، وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

ونجح بنفيكا في الخروج من الشوط الأول متفوقا على إنتر بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل جواو ماريو ثلاثية بنفيكا "هاتريك" في الشوط الأول، قبل أن تنقلب المباراة في الشوط الثاني.

ونجح إنتر في تسجيل هدفين خلال الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، إذ سجل ماركو أرناوتوفيتش هدف النيرازوري الأول في الدقيقة 51 قبل أن يضيف ديفيد فراتيسي الثاني في الدقيقة 58.

وعادل، أليكسيس سانشيز النتيجة في الدقيقة 72 بركلة جزاء.

وفشل الفريقان في خطف الفوز بآخر دقائق المباراة التي امتدت للدقيقة 99.

بايرن ميونيخ × كوبنهاجن

تعثر بايرن ميونيخ للمرة الأولى في دور المجموعات هذا الموسم بعد التعادل سلبيا أمام كوبنهاجن.

وارتفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 13 نقطة وحسم الفريق البافاري تأهله في الصدارة بغض النظر عن نتيجة الجولة الختامية.

بينما كوبنهاجن فرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بالتساوي مع جالاتاسراي ولكن يتفوق الفريق الدنماركي بفارق الأهداف.

ويتذيل مانشستر يونايتد ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق بايرن ميونيخ في الجولة الختامية من دور المجموعات.

وتتنافس فرق كوبنهاجن وجالاتاسراي ومانشستر يونايتد على المركز الثاني وخطف بطاقة التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

أما صاحب المركز الثالث فيتوجه إلى الدوري الأوروبي.

بنفيكا إنتر دوري أبطال أوروبا
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