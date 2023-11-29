بمشاركة 28 فريقا.. اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة الدور الثالث من كأس مصر 2024

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 23:44

كتب : رضا السنباطي

كأس مصر - بيان رسمي

أرسل اتحاد الكرة المصري خطابا رسميا للأندية الـ 28 المشاركة من كأس مصر أخطرهم فيه بموعد قرعة الدور الثالث التمهيدي والأخير.

وستجرى القرعة للدور الثالث من كأس مصر يوم الأحد المقبل 3 ديسمبر المقبل في الثانية عشر ظهرا بمقر اتحاد الكرة المصري.

ويتأهل 14 فريقا من تلك المرحلة لدور الـ 32 لمنافسة 18 فريقا من الدوري المصري الممتاز.

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وإليكم أسماء الفرق المتأهلة للدور التمهيدي الثالث:

المصرية للاتصالات

السكة الحديد

وادي دجلة

النجوم

جمهورية شبين

طنطا

غزل المحلة

دكرنس

بتروجت

القناة

بروكسي

راية

أبو قير للأسمدة

لافينيا

بترول أسيوط

مكادي

النصر

الترسانة

إيسترن كومباني

الانتاج الحربي

المنصورة

كهرباء الإسماعيلية

بورفؤاد

دلفي

الواسطى

المنيا

ديروط

الألومنيوم

وسيلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2022-23 بعدما تأهل الأول على حساب إنبي والثاني على حساب بيراميدز.

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في وقت سابق لـ FilGoal.com: "نهائي كأس مصر 2022-2023 بين الأهلي والزمالك سيقام يوم 13 مارس 2024".

وأضاف "وسنسعي لحضور أكبر سعة جماهيرية ممكنة بالاتفاق مع الجهات المختصة للخروج بمباراة تليق بالكرة المصرية".

وأتم "مباراة القمة ستخرج بأفضل شكل ممكن يليق بقطبي الكرة المصرية وستحظى بكل الاهتمام والتنظيم".

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

فيما تأهل الأهلي على حساب إنبي بنتيجة 3-0.

ويأمل الأهلي في حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.

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