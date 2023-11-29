Gaming - ارتفاع في مبيعات الإضافة الجديدة لـ Cyberpunk 2077

وصلت عدد مبيعات إضافة Phantom Liberty للعبة Cyberpunk 2077 إلى 4.3 مليون نسخة منذ إطلاق الإضافة في أواخر سبتمبر الماضي.

وحصلت الإضافة على ثناء جماهيري ونقدي كبير حيث قال معظم النقاد أنها أعادت اللعبة إلى القمة، وقدمت واحدة من أفضل تجارب العام.

وحصلت اللعبة على تحديث بمسمى 2.0 يضيف الكثير من المزايا الجديدة تمهيدا لقدوم التوسعة.

ومن تلك المزايا ذكاء اصطناعي جديد للشرطة، وشجرة مهارات جديدة بالكامل ونظام معارك السيارات الجديد.

ووصلت اللعبة إلى تقييم 89/100 في تقييمات النقاد على Metacritic ويبدو أن لا أحد يكرهها، على عكس اللعبة الأساسية وقت الإطلاق في 2020، حيث أصابت الجميع بانقسام واختلف حولها الكثيرون.