Gaming - خطوة كبيرة لإصدار The Witcher 4 في 2025

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 23:12

كتب : FilGoal

The Witcher 3

أعلن استوديو CD Project Red البولندي أن 50% من موظيفه انتقلوا للعمل على مشروع لعبة The Witcher 4 الجديدة.

ويمتلك الفريق اسما داخليا يُدعى"Project Polaris" حيث انتهى الاستوديو مؤخرا من العمل على توسعة لعبة "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty".

وأعلن الاستوديو أن أعماله توجت بنجاح كبير من خلال بيع 4.3 مليون نسخة حول العالم في شهرين فقط.

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لعبة The Witcher 4 تأتي امتدادا لعالم الفانتازيا البولندي The Witcher.

والمتوقع صدور اللعبة في 2025، وربما مع دخولها في مرحلة التطوير المكثف قد يثمر عن تقدم كبير في زمن قياسي.

The Witcher: How CD Projekt Red Created One of the Biggest Names in Gaming - IGN

يذكر أن The Witcher 3 حصلت على جائزة لعبة العام عندما صدرت في 2015، وباعت أكثر من 50 مليون نسخة حول العالم حتى منتصف 2023.

ويأمل الاستوديو في بيع المزيد من النسخ من خلال تخفيضات Black Friday ومن خلال الجزء الجديد.

الجزء الجديد يستخدم محرك رسوم Unreal Engine 5 بعد أن أعلن الاستوديو على انتقاله من محرك Red Engine الذي كانت Cyberpunk 2077 آخر الألعاب التي تستخدمه.

The Witcher
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