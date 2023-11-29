Gaming - بعد مرور 20 عاما.. نسخة محسنة منتظرة لـ Beyond good & Evil

حصلت لعبة Beyond good & Evil الكلاسيكية على تسريبات جديدة تشير إلى نسخة محسنة من الجزء الأول.

وأعلن الحساب الرسمي للشركة المطورة للعبة أنها تدعم دقة عرض 4k وخواص الـ Autosave (الحفظ التلقائي) والحفظ المشترك.

وكتب حساب على منصة أكس: "يبدو أن كل شيء قد انكشف، يسعدنا الإعلان عن نسخة جديدة من اللعبة بمناسبة مرور 20 عاما على إصدارها، ولكننا لا نستطيع مشاركة أي شيء آخر معكم. المزيد سيأتيكم في بداية 2024".

Well, looks like the cat’s out of the bag, dagnammit. Happy 20th anniversary to Beyond Good & Evil! While we cannot wait to show you more about this special edition, more news to come in early 2024! pic.twitter.com/cNxHGTnmdU — Beyond Good and Evil 2 (@bgegame) November 29, 2023

وواصل الحساب أن إطلاق اللعبة سيأتي في وقت مبكر من عام 2024.

يذكر أن اللعبة كانت نتنظر جزءا جديدا في 2017 لكن لم يظهر وبحسب التقارير فإن هناك مشاكل في الشركة المطورة للعبة وربما لن ترى النور قريبا.

وتعتبر Beyond Good And Evil 2 ضمن مجموعة من الألعاب التي تعاني مشاكل في التطوير داخل شركة يوبي سوفت، فبجانبها هناك أيضا عنوان القراصنة الجماعي Skull & Bones الذي تشير التقارير لإطلاقه في بداية 2024 أيضا.

فهل تكون سنة 2024 بداية انفراجة لشركة يوبي سوفت؟