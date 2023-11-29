Gaming - بعد مرور 20 عاما.. نسخة محسنة منتظرة لـ Beyond good & Evil

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 23:05

كتب : FilGoal

لعبة Beyond Good & Evil

حصلت لعبة Beyond good & Evil الكلاسيكية على تسريبات جديدة تشير إلى نسخة محسنة من الجزء الأول.

وأعلن الحساب الرسمي للشركة المطورة للعبة أنها تدعم دقة عرض 4k وخواص الـ Autosave (الحفظ التلقائي) والحفظ المشترك.

وكتب حساب على منصة أكس: "يبدو أن كل شيء قد انكشف، يسعدنا الإعلان عن نسخة جديدة من اللعبة بمناسبة مرور 20 عاما على إصدارها، ولكننا لا نستطيع مشاركة أي شيء آخر معكم. المزيد سيأتيكم في بداية 2024".

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وواصل الحساب أن إطلاق اللعبة سيأتي في وقت مبكر من عام 2024.

يذكر أن اللعبة كانت نتنظر جزءا جديدا في 2017 لكن لم يظهر وبحسب التقارير فإن هناك مشاكل في الشركة المطورة للعبة وربما لن ترى النور قريبا.

وتعتبر Beyond Good And Evil 2 ضمن مجموعة من الألعاب التي تعاني مشاكل في التطوير داخل شركة يوبي سوفت، فبجانبها هناك أيضا عنوان القراصنة الجماعي Skull & Bones الذي تشير التقارير لإطلاقه في بداية 2024 أيضا.

فهل تكون سنة 2024 بداية انفراجة لشركة يوبي سوفت؟

لعبة Beyond Good & Evil يوبي سوفت
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