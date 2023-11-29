برونو فيرنانديز: لم نكن حاسمين ضد جالاتا سراي.. علينا التفكير في الفريق قبل أنفسنا

ألقى برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد باللوم على فريقه في عدم قدرته على الفوز على جالاتا سراي والتفريط في تقدمه في النتيجة مرتين.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وفرط يونايتد في تقدمه مرتين ليسقط في فخ التعادل الإيجابي مع جالاتا سراي بثلاثة أهداف لكل منهما في خامس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى في ملعب ترك تيليكوم آرينا.

وتحدث برونو فيرنانديز عقب المباراة قائلا: "استقبلنا أهدافا سيئة".

وواصل "تقدمنا مرتين في النتيجة وحصلنا على العديد من الفرص ولم نكن حاسمين بما يكفي".

ووجه برونو رسالة انتقاد مبطنة وقال: "في بعض الأحيان يتعلق بالأمر بإيجاد زميل آخر لك غير مراقب وألا تحصل على كل الفرص لنفسك".

وأكمل "يجب أن نفكر في الفريق ثم أنفسنا".

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وعن مشوار فريقه في دوري الأبطال قال: "لم نقدم شيئا جيدا في البطولة، يجب أن نتحكم في المباريات بشكل أفضل، هذه ليست أول مباراة تحدث فيها تلك الأحداث، يجب أن نتحلى بالذكاء وندير المباريات بشكل أفضل".

وشدد "الكل يجب أن يتحمل مسؤولية أخطائه وننظر للأمام للمباراة المقبلة ونرى ما علينا فعله للتأهل، بكل وضوح الآن موقفنا ليس في أيدينا".

بتلك النتيجة وصل رصيد جالاتا سراي للنقطة الخامسة ليحتل المركز الثاني فيما ظل يونايتد رابعا بأربع نقاط.

ويتصدر بايرن ميونيخ المجموعة بـ12 نقطة فيما يأتي كوبنهاجن ثالثا بأربع نقاط بفارق الأهداف عن يونايتد.

ويلتقي بايرن مع كوبنهاجن في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء.

وفي الجولة الأخيرة سوف يحل جالاتا سراي ضيفا على كوبنهاجن فيما يستضيف يونايتد منافسه بايرن.

ويحتاج يونايتد لهديتين كي يتأهل لدور الـ16، الأولى بانتصار بايرن على كوبنهاجن اليوم.

أما الهدية الثانية فتتمثل في تعادل كوبنهاجن وجالاتا سراي في الجولة الأخيرة مع فوزه على بايرن في ملعب أولد ترافورد.

يذكر أن جالاتا سراي يتفوق في المواجهات المباشرة على يونايتد بفضل انتصاره عليه في إنجلترا بثلاثة أهداف لهدفين.