انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (4)-(2) نابولي.. فوز الملكي
الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 21:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا.
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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد
ق 93: جووووول الرابع من خوسيلو
ق 83: جوووووول الثالث لريال مدريد بتسديدة من نيكو باز
ق 47: جوووووول التعادل زامبو أنجيسا
ق 22: جوووووول بيلينجهام والثاني
ق 11: جووووووووووول رودريجو والتعادل
ق 10: جوووووووووول جيوفاني سيميوني والأول
انطلاق المباراة
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