انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (4)-(2) نابولي.. فوز الملكي

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 21:54

كتب : FilGoal

ريال مدريد - بيلينجهام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد

ق 93: جووووول الرابع من خوسيلو

ق 83: جوووووول الثالث لريال مدريد بتسديدة من نيكو باز

ق 47: جوووووول التعادل زامبو أنجيسا

ق 22: جوووووول بيلينجهام والثاني

ق 11: جووووووووووول رودريجو والتعادل

ق 10: جوووووووووول جيوفاني سيميوني والأول

انطلاق المباراة

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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