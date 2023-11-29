جحيم أرعب أونانا.. جالاتا سراي ويونايتد يتعادلان في قمة مثيرة من 6 أهداف

"مرحبا بكم في الجحيم" هكذا صنع جمهور جالاتا سراي دخلته في مواجهة مانشستر يونايتد ويبدو أن زئير الجماهير أرعب مانشستر يونايتد وحارسه أندري أونانا.

وفرط يونايتد في تقدمه مرتين ليسقط في فخ التعادل الإيجابي مع جالاتا سراي بثلاثة أهداف لكل منهما في خامس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

افتتح جارناتشو أهداف المباراة في الدقيقة 11 ليونايتد.

وضاعف برونو فيرنانديز النتيجة بهدف ثان عقب سبع دقائق.

لكن من خطأ قاتل من أونانا، قلص حكيم زياش النتيجة بهدف أول لجالاتا سراي من ركلة حرة في الدقيقة 29.

ووسع سكوت مكتوميناي النتيجة ليونايتد بتسجيله للهدف الثالث في الدقيقة 55.

ولكن مرة أخرى ومن ركلة حرة جديدة قلص حكيم زياش النتيجة بعد خطأ فادح من أونانا بعدما ارتطمت الكرة به وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 71 أدرك جالاتا سراي التعادل بتسديدة صاروخية من كريم أكتورك أوجلو.

بتلك النتيجة وصل رصيد جالاتا سراي للنقطة الخامسة ليحتل المركز الثاني فيما ظل يونايتد رابعا بأربع نقاط.

ويتصدر بايرن ميونيخ المجموعة بـ12 نقطة فيما يأتي كوبنهاجن ثالثا بأربع نقاط بفارق الأهداف عن يونايتد.

ويلتقي بايرن مع كوبنهاجن في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء.

وفي الجولة الأخيرة سوف يحل جالاتا سراي ضيفا على كوبنهاجن فيما يستضيف يونايتد منافسه بايرن.

ويحتاج يونايتد لهديتين كي يتأهل لدور الـ16، الأولى بانتصار بايرن على كوبنهاجن اليوم.

أما الهدية الثانية فتتمثل في تعادل كوبنهاجن وجالاتا سراي في الجولة الأخيرة مع فوزه على بايرن في ملعب أولد ترافورد.

يذكر أن جالاتا سراي يتفوق في المواجهات المباشرة على يونايتد بفضل انتصاره عليه في إنجلترا بثلاثة أهداف لهدفين.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بحماس من قبل لاعبي جالاتا سراي لكن هدأ من روعه هدف أول ليونايتد عقب تسديدة من جارناتشو بعد تمريرة من برونو فيرنانديز.

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وفي الدقيقة 15 كاد لوكاس توريرا يعدل النتيجة لكن أونانا تصدى له.

وطلب لاعبو جالاتا سراي الحصول على ركلة جزاء بداعي لمسة يد على مكتوميناي لكن لم يتم احتساب أي شيء.

وفي الدقيقة 18 سجل يونايتد الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من برونو فيرنانديز.

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وعقب 11 دقيقة قلص زياش النتيجة بهدف من ركلة حرة عقب خطا قاتل من أونانا.

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وكاد ويلفريد زاها يدرك التعادل لكن دفاع يونايتد شتت الكرة.

وفي الدقيقة 55 سجل يونايتد الهدف الثالث بتسديدة من مكتوميناي.

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هدف ماكتوميناي في شباك جالاتاسراي بعد تمريرة من بيساكاpic.twitter.com/OZiJIhr36e https://t.co/Nqvv8FrOeK — FilGoal (@FilGoal) November 29, 2023

وعقب سبع دقائق ومن ركلة حرة أخرى تسبب خطأ فادح من أونانا في استقبال فريقه لهدف ثان من زياش.

وفي الدقيقة 71 سدد كريم أكتورك أوجلو كرة صاروخية سكنت الشباك ليعلن عن التعادل.

وكاد زاها يسجل الهدف الرابع لجالاتا سراي لكن أونانا تصدى له.

وأطلق برونو فيرنانديز تسديدة قوية ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الفريق التركي.

















































وسدد فاكوندو بيليستيري الكرة من داخل منطقة الجزاء في جسد الحارس فيرناندو موسليرا.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.