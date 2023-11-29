مودرن فيوتشر يعلن توقيع عقوبات كبيرة على الفريق بعد الخسارة من الزمالك

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 21:44

كتب : FilGoal

الزمالك - مودرن فيوتشر

أعلن علاء ميهوب مدير الكرة في نادي مودرن فيوتشر توقيع عقوبات مالية ضخمة على لاعبي الفريق بعد الخسارة من الزمالك.

وواصل الزمالك تفوقه التاريخي على مودرن فيوتشر بالتغلب عليه بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري.

وقال علاء ميهوب عبر قناة أون تايم سبورتس: "سيتم توقيع عقوبات قاسية على لاعبي مودرن فيوتشر بعد الخسارة من الزمالك".

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وأضاف "وليد دعبس مالك النادي لا يتأخر على الفريق واللاعبين عند الفوز ويوفر لهم كل شيء ولا يليق بالفريق هذه الخسارة أمام الزمالك".

وأكمل "لذلك قررنا توقيع عقوبة قاسية على اللاعبين دون النظر عنها".

وأتم تصريحاته "سنغلق ملف مباراة الزمالك وسنبدأ الاستعدادا لمباراة إفريقيا المقبلة".

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز خلال الخمس مواجهات التي جمعت به أمام فيوتشر في الدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد مودرن فيوتشر عند 12 نقطة في المركز الثالث.

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