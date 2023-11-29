معتمد جمال: مباراة فيوتشر كانت هامة بسبب الترتيب.. ولا أحد يعلم موقف اللاعبين

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 21:31

كتب : FilGoal

الزمالك - فيوتشر - معتمد جمال

أشاد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك بانتصار فريقه على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على مودرن فيوتشر بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السابعة بمسابقة الدوري والتي أقيمت على استاد السلام.

ورفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن فيوتشر صاحب المركز الثالث.

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وقال معتمد جمال عبر قناة أون تايم سبورتس: "مباراة فيوتشر كانت من المواجهات الهامة جدا، لأن أي تعثر تتراجع بشكل كبير في جدول الترتيب".

وشدد "نغلق صفحة الدوري اليوم بعد مواجهة فيوتشر ونركز حاليا في منافسات الكونفدرالية ومواجهة سوار".

ويستعد الزمالك لمواجهة سوار الغيني يوم الأحد على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وبسؤاله عن البدء بمهاجم صريح عكس مواجهة أبو سليم أوضح "كل الناس تفهم في كرة القدم وتتابع ولكن أنا فقط الموجود والذي أرى ما يحدث".

وواصل "هناك لاعبون غير جاهزين والناس لا تعلم ذلك، القرار الذي نتخذه يكون الأنسب للزمالك".

وكشف معتمد جمال "الزمالك لديه غيابات وإصابات وهناك الكثير من الإصابات ونركز على فريقنا أولا قبل النظر للفريق الذي سنواجهه".

واختتم مدرب الزمالك تصريحاته "أتمنى أن يكون جميع اللاعبين جاهزين حتى يعود الزمالك إلى مكانه الطبيعي والمنافسة على أي لقب بطولة يشارك بها".

ونجح معتمد جمال المدير الفني للزمالك في ثلاث منافسات مختلفة أن يقود الأبيض تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في جميع المواجهات.

وكان معتمد جمال قد قاد الزمالك للتأهل إلى نهائي كأس مصر في مواجهته الأولى بعد التغلب على بيراميدز بركلات الترجيح.

كما تغلب الزمالك على أبو سليم الليبي بهدف دون مقابل في افتتاح دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

أما في أولى مبارياته بمسابقة الدوري، نجح معتمد جمال أن يقود الزمالك للفوز على فيوتشر بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السابعة.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة يوم الأحد بمواجهة سوار الغيني على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

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