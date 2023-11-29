تشكيل نابولي – سيميوني يقود الهجوم وأوسيمين على الدكة أمام ريال مدريد

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 21:22

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي نابولي بهدف زيلنيسكي في ريال مدريد

يبدأ الأرجنتيني جيوفاني سيميوني في هجوم نابولي لمواجهة ريال مدريد في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي نابولي مع ريال مدريد على استاد سانتياجو بيرنابيو في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويجلس فيكتور أوسيمين هداف نابولي على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

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وجاء تشكيل نابولي:

حراسة المرمى: ألكسندر ميريت

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – أمير رحماني – ناتان – خوان جيسوس

الوسط: زامبو أنجويسا – ستانيسلاف لوبوتكا – بيوتر زيلينسكي

الهجوم: ماتيو بوليتانو – جيوفاني سيميوني – خيفتشيا كفاراستخيليا

وتأهل ريال مدريد مسبقا، فيما يأمل نابولي تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالتعادل أو الفوز للتأهل رفقة الملكي والابتعاد عن سبورتنج براجا البرتغالي.

ويحتل ريال مدريد الصدارة برصيد 12 نقطة ويليه نابولي برصيد 7 نقاط.

ثم يأتي سبورتنج براجا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويليه يونيون برلين متذيلا للترتيب برصيد نقطة واحدة.

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