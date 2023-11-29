الزمالك يواصل تفوقه التاريخي على مودرن فيوتشر بثنائية في الدوري

واصل الزمالك تفوقه التاريخي على مودرن فيوتشر بالتغلب عليه بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز خلال الخمس مواجهات التي جمعت به أمام فيوتشر في الدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد مودرن فيوتشر عند 12 نقطة في المركز الثالث.

وتعرض فيوتشر للهزيمة الثانية على التوالي في مسابقة الدوري والثالثة بآخر أربع مواجهات.

أما الزمالك فاستعاد طريق الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين.

التشكيل

شهد تشكيل الزمالك الأساسي أربعة تغييرات عن مواجهة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية.

ودفع معتمد جمال بكل من سيف الجزيري ومحمد طارق وعمر جابر ومحمد أشرف روقا.

أما تشكيل فيوتشر فشهد غياب ثنائي الهجوم مروان محسن وعمر السعيد بالجلوس على مقاعد البدلاء.

سيف الجزيري يقود خط هجوم الزمالك أمام مودرن فيوتشر📋#في_الدوري pic.twitter.com/XIPKU2xSyN — FilGoal (@FilGoal) November 29, 2023

وصف المباراة

بدأ اللقاء بضغط من مودرن فيوتشر بحثا عن التسجيل المبكر، وانفرد أيمن الصفاقسي في الدقيقة الأولى وسدد وارتطمت بالقائم قبل أن يطلق طارق مجدي صافرته بداعي التسلل.

وسجل أحمد عاطف هدفا في الدقيقة 12 ولكنه لم يحتسب بسبب التسلل.

واستمر ضغط مودرن فيوتشر الملحوظ وتصدى محمد عواد في الدقيقة 18 لتسديدة قوية من غنام محمد.

ودخل الزمالك أجواء اللقاء سريعا وسيطر على الكرة بحثا عن التقدم.

وباغت سيف الجزيري دفاعات فيوتشر بتسديدة قوية في الدقيقة 21 ولكن نجح علي الفيل في اعتراضها بنجاح.

وتألق محمود جنش في الدقيقة 25 بعد تسديدة قوية من أحمد زيزو.

وواصل الزمالك ضغطه بحثا عن التقدم، وتصدى جنش لتصويبة محمد أشرف روقا في الدقيقة 26 على مرتين.

وتوقف اللقاء في الدقيقة 31 بسبب إصابة عمر كمال ظهير فيوتشر قبل أن يعود للملعب مجددا.

واحتسب طارق مجدي ركلة جزاء في الدقيقة 36 بعد سقوط سيف الجزيري بسبب التحام مع غنام محمد.

ونجح أحمد زيزو في تسجيل هدف الزمالك الأول في الدقيقة 39 من ركلة جزاء على يسار محمود جنش.

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بكامل تركيزه 👌🏹 زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى فيوتشر من ركلة جزاء #ONTime_Sports pic.twitter.com/ot9hl1aV4E — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 29, 2023

وتألق جنش مجددا في الدقيقة 47 من الشوط الأول بعد تسديدة قوية من حمزة المثلوثي وتحولت لركنية.

ونجح إبراهيما نداي في استغلال تصدي جنش لرأسية عبد الغني، ليحولها السنغالي إلى هدف ثاني للزمالك.

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"من عرضية حكاية" 🔥🏹 إبراهيما نداي يسجل الهدف الثاني للزمالك في مرمى فيوتشر #ONTime_Sports pic.twitter.com/B2HamZLD7h — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 29, 2023

ودفع البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق فيوتشر بهشام عادل بدلا من أيمن الصفاقسي قبل انطلاق الشوط الثاني.

وهدأ اللقاء في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، ودفع فيوتشر بالثنائي مروان محسن وعلي زعزع بدلا من أحمد عاطف وناصر ماهر.

ولم تشهد النصف ساعة الأولى من الشوط الثاني خطورة حقيقية على أي من المرميين.

ودفع معتمد جمال بالثلاثي محمد عبد الشافي وعمرو السيسي وسيد عبد الله في الدقيقة 70 بدلا من محمد طارق وإبراهيما نداي ومحمد أشرف روقا.

وباغت عمر كمال فريق الزمالك بتسديدة قوية في الدقيقة 73 ولكن حولها عواد ببراعة إلى ركلة ركنية.

وسيطر فيوتشر بشكل نسبي على الربع ساعة الأخيرة محاولا تقليص الفارق ولكن دون خطورة تذكر على مرمى عواد.

وسجل سيف الجزيري هدفا في الدقيقة 86 ولكنه لم يحتسب بداعي التسلل.

وشارك عمر السعيد من فيوتشر في الدقيقة 87 بدلا من عبد الكبير الوادي، بينما شارك سامسون أكينيولا بدلا من الجزيري.

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واصل نادي الزمالك تفوقه على فريق فيوتشر تاريخيا بالعلامة الكاملة في المواجهات المباشرة بين الفريقين.

وحقق الزمالك انتصاره الخامس على التوالي ضمن خمس مواجهات جمعت بين الفريقين في مسابقة الدوري.

ولم يسبق لفريق مودرن فيوتشر تحقيق التعادل أو الانتصار في أي مواجهة أمام الزمالك.

وكانت جميع المواجهات السابقة بين الفريقين قد انتهت بفارق هدف واحد لصالح الأبيض.

ولأول مرة ينجح الزمالك في تحقيق الانتصار على مودرن فيوتشر بفارق أكثر من هدف.

زيزو يعادل شيكابالا

تساوى أحمد سيد "زيزو" مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" وطارق يحيى في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا بالمركز الثامن في جميع المسابقات.

وافتتح زيزو أهداف الزمالك خلال مواجهة مودرن فيوتشر في الجولة السابعة من الدوري المصري بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 39.

وبات زيزو في المركز الثامن بقائمة الهدافين التاريخيين لنادي الزمالك مناصفة مع محمود شيكابالا وطارق يحيى.

ويفصل زيزو ثلاثة أهداف عن معادلة رقم جمال حمزة صاحب المركز السابع.

ويتصدر عبد الحليم علي قائمة الهدافين التاريخيين للزمالك في كافة البطولات برصيد 134 هدفا.

ورفع زيزو رصيده التهديفي لـ 4 أهداف في الدوري الموسم الجاري.

معتمد بالعلامة الكاملة

نجح معتمد جمال المدير الفني للزمالك في ثلاث منافسات مختلفة أن يقود الأبيض تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في جميع المواجهات.

وكان معتمد جمال قد قاد الزمالك للتأهل إلى نهائي كأس مصر في مواجهته الأولى بعد التغلب على بيراميدز بركلات الترجيح.

كما تغلب الزمالك على أبو سليم الليبي بهدف دون مقابل في افتتاح دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

أما في أولى مبارياته بمسابقة الدوري، نجح معتمد جمال أن يقود الزمالك للفوز على فيوتشر بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة السابعة.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة يوم الأحد بمواجهة سوار الغيني على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.