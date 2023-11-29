تشكيل ريال مدريد - بيلينجهام أساسي أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

دفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بنجم فريقه جود بيلينجهام في التشكيل الأساسي لمواجهة نابولي.

ويلعب ريال مدريد ضد نابولي في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام على ملعب سنتياجو برنابيو.

ويقود البرازيلي رودريجو هجوم ريال مدريد بجانب براهيم دياز، كما يشارك توني كروس في تشكيل ريال مدريد الأساسي

وجاء تشكيل ريال مدريد:

المرمى: أندري لونين

الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديجير – دافيد ألابا – فيرلاند ميندي

الوسط: فيدي فالفيردي – داني سيبايوس – توني كروس

الهجوم: جود بيلينجهام – براهيم دياز – رودريجو

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

فران – كانيزاريس – ناتشو – خوسيلو – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – ماريانو دياز – نيكو باز – جونزالو – ثيو

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في المجموعة برصيد 12 نقطة، ويأتي نابولي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.