تساوى مع شيكابالا.. زيزو يواصل التقدم في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 19:56

كتب : FilGoal

الزمالك - فيوتشر

تساوى أحمد سيد "زيزو" مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" وطارق يحيى في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا بالمركز الثامن في جميع المسابقات.

وافتتح زيزو أهداف الزمالك خلال مواجهة مودرن فيوتشر في الجولة السابعة من الدوري المصري بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 39.

وتعد تلك ثاني ركلة جزاء يسجل منها زيزو في الموسم الجاري من الدوري بعدما سجل ضد إنبي من قبل.

أخبار متعلقة:
تشكيل الزمالك - الجزيري ضمن 4 تغييرات أمام مودرن فيوتشر عن مواجهة أبو سليم تشكيل مودرن فيوتشر - عمر كمال أساسي أمام الزمالك.. وعاطف يقود الهجوم سييرا: لدي فرصة لتدريب الزمالك ولكن خدمة في الجول - طرح تذاكر مباراة سوار الغيني والزمالك

وسبق أن أهدر ركلة جزاء أمام سموحة الموسم الجاري في الفوز بنتيجة 5-1.

ورفع زيزو رصيده التهديفي لـ 4 أهداف في الدوري الموسم الجاري.

وتضم القائمة كل من:

1- عبد الحليم علي 134 هدفا

2- حسن شحاتة 102 هدفا

3- جمال عبد الحميد 97 هدفا

4- علي خليل 94 هدفا

5- علاء الحامولي 91 هدفا

6- حازم إمام 84 هدفا

7- جمال حمزة 74 هدفا

8- شيكابالا – طارق يحيى - أحمد سيد زيزو 71 هدفا

9- شريف الفار 67 هدفا

10- فاروق جعفر - 64 يوما

وسجل زيزو بقميص الزمالك 53 هدفا في الدوري المصري، و7 في كأس مصر، و7 في دوري أبطال إفريقيا و1 في الكونفدرالية و3 في البطولة العربية.

الزمالك الدوري المصري أحمد سيد زيزو
نرشح لكم
الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر مباشر الدوري المصري - مودرن فيوتشر (0)-(2) الزمالك.. عواد يتصدى عامر حسين لـ في الجول: تأجيل مباراة الأهلي أمام زد بعد تقديم موعد مواجهة شباب بلوزداد تشكيل الزمالك - الجزيري ضمن 4 تغييرات أمام مودرن فيوتشر عن مواجهة أبو سليم تشكيل مودرن فيوتشر - عمر كمال أساسي أمام الزمالك.. وعاطف يقود الهجوم بعد إثارة الجدل.. ياو أنور لـ في الجول: لا أمتلك أي حسابات على إنستجرام أو فيسبوك سييرا: لدي فرصة لتدريب الزمالك ولكن مواعيد مباريات الأربعاء 29 نوفمبر - الزمالك ضد فيوتشر.. ودوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
تشكيل ريال مدريد - بيلينجهام أساسي أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تساوى مع شيكابالا.. زيزو يواصل التقدم في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا 37 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر 51 دقيقة | الدوري المصري
بي بي سي: دعوى قضائية تطالب رونالدو بسداد غرامة مليار دولار 59 دقيقة | سعودي في الجول
استراحة أبطال أوروبا – جالاتا سراي (1) - (2) مانشستر يونايتد.. مباراة مثيرة ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر الدوري المصري - مودرن فيوتشر (0)-(2) الزمالك.. عواد يتصدى ساعة | الدوري المصري
كرة يد - بعد دعوته لحضور السوبر المصري.. الخطيب يستقبل رئيس الاتحاد الإماراتي ساعة | كرة يد
تشكيل أبطال أوروبا – عودة هويلوند وأمرابط وأنتوني ضد جالاتا سراي ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 2 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 رئيس اتحاد جدة يكشف لأول مرة سبب عدم ضم صلاح بعد إتمام المفاوضات