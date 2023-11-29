تساوى مع شيكابالا.. زيزو يواصل التقدم في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا

تساوى أحمد سيد "زيزو" مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" وطارق يحيى في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا بالمركز الثامن في جميع المسابقات.

وافتتح زيزو أهداف الزمالك خلال مواجهة مودرن فيوتشر في الجولة السابعة من الدوري المصري بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 39.

وتعد تلك ثاني ركلة جزاء يسجل منها زيزو في الموسم الجاري من الدوري بعدما سجل ضد إنبي من قبل.

وسبق أن أهدر ركلة جزاء أمام سموحة الموسم الجاري في الفوز بنتيجة 5-1.

ورفع زيزو رصيده التهديفي لـ 4 أهداف في الدوري الموسم الجاري.

بكامل تركيزه 👌🏹 زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى فيوتشر من ركلة جزاء #ONTime_Sports pic.twitter.com/ot9hl1aV4E — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 29, 2023

وتضم القائمة كل من:

1- عبد الحليم علي 134 هدفا

2- حسن شحاتة 102 هدفا

3- جمال عبد الحميد 97 هدفا

4- علي خليل 94 هدفا

5- علاء الحامولي 91 هدفا

6- حازم إمام 84 هدفا

7- جمال حمزة 74 هدفا

8- شيكابالا – طارق يحيى - أحمد سيد زيزو 71 هدفا

9- شريف الفار 67 هدفا

10- فاروق جعفر - 64 يوما

وسجل زيزو بقميص الزمالك 53 هدفا في الدوري المصري، و7 في كأس مصر، و7 في دوري أبطال إفريقيا و1 في الكونفدرالية و3 في البطولة العربية.