الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة مع اليوم الأربعاء مع رئيس لجنة التخطيط محسن صالح في تواجد الأعضاء زكريا ناصف وبحضور عضو مجلس الإدارة حسام غالي.

شهد الاجتماع مناقشة كافة الأمور الخاصة بالفريق الأول على مدار الفترات الماضية، وعلى رأسها أسباب تباين المستوى والنتائج، وحالة التشبع بعد الإنجازات الكبيرة في الموسم الماضي، وعدم التركيز لدى بعض العناصر.، كما أن الأداء لا يتوافق مع طموحات النادي ومحبيه وفقا لما ذكره موقع النادي الرسمي.

وتلى ذلك الاجتماع واحد آخر مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق بحضور مدير الكرة خالد بيبو.

وتحدث بوضوح عن كل الملفات المتعلقة بمنظومة العمل وتطبيق اللوائح، فضلًا عن الأسباب التي جعلت الفريق لا يقدم المردود المنتظر.

وشدد الخطيب على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي سريعًا، وخلق دوافع جديدة، وتقديم ما يليق بالأهلي وقدرات لاعبيه وجهازهم الفني.

وتعادل الأهلي سلبيا بدون أهداف مع سموحة أمس الثلاثاء في سابع جولات الدوري المصري.

وأصبح ذلك التعثر هو الثاني على التوالي للأهلي في الدوري بعد التعادل بهدف لمثله مع الجونة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري بـ14 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر وللفريق الأحمر مباراة أقل.