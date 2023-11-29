مباشر أبطال أوروبا – جالاتا سراي ضد مانشستر يونايتد
الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 19:02
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي جالاتا سراي ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب ترك تيليكوم آرينا في خامس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.
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