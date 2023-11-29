مباشر أبطال أوروبا – جالاتا سراي ضد مانشستر يونايتد

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 19:02

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند - مانشستر يونايتد وجالاتا سراي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي جالاتا سراي ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب ترك تيليكوم آرينا في خامس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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مانشستر يونايتد جالاتا سراي أبطال أوروبا
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