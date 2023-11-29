مباشر الدوري المصري - مودرن فيوتشر (0)-(0) الزمالك.. تسلل يمنع فرصة أولى

عامر حسين لـ في الجول: تأجيل مباراة الأهلي أمام زد بعد تقديم موعد مواجهة شباب بلوزداد

تشكيل الزمالك - الجزيري ضمن 4 تغييرات أمام مودرن فيوتشر عن مواجهة أبو سليم

تشكيل مودرن فيوتشر - عمر كمال أساسي أمام الزمالك.. وعاطف يقود الهجوم

بعد إثارة الجدل.. ياو أنور لـ في الجول: لا أمتلك أي حسابات على إنستجرام أو فيسبوك

سييرا: لدي فرصة لتدريب الزمالك ولكن

مواعيد مباريات الأربعاء 29 نوفمبر - الزمالك ضد فيوتشر.. ودوري أبطال أوروبا

رسالة غامضة من ياو أنور لرابطة الأندية "ادفعوا مستحقات الحكام لأنهم يأخذونها قبل المباريات"

غالي يكشف حقيقة خلافه مع عبد الحفيظ.. وموقف رائع من الخطيب في نهائي الوداد