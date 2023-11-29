مباشر الدوري المصري - مودرن فيوتشر (0)-(0) الزمالك.. تسلل يمنع فرصة أولى

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 18:42

كتب : FilGoal

سيف الجزيري - الزمالك ضد فيوتشر

يستضيف مودرن فيوتشر فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث بالدوري برصيد 12 نقطة بينما الزمالك في المركز الحادي عشر بـ 8 نقاط.

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ق1 القائم يتصدى لتسديدة أيمن الصفاقسي واحتساب تسلل

انطلاق المباراة

الدوري المصري الزمالك مودرن فيوتشر
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