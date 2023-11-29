كرة يد - بعد دعوته لحضور السوبر المصري.. الخطيب يستقبل رئيس الاتحاد الإماراتي

استقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عصر اليوم الأربعاء، نبيل عاشور رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد وعضو اللجنة الأولمبية الإماراتية.

ووجه الاتحاد الإماراتي لكرة اليد الدعوة لمحمود الخطيب رئيس النادي لحضور مباراة السوبر المصري لكرة اليد بين فريقي الأهلي والزمالك.

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد قد أعلن في أواخر أغسطس الماضي إقامة السوبر المصري في الإمارات.

وتستضيف صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات السوبر المصري يوم 9 ديسمبر المقبل.

وأهدى محمود الخطيب بإهداء درع وعلم النادي لنبيل عاشور والذي حرص هو الآخر على إهداء رئيس الأهلي درع الاتحاد الإماراتي.

وحضر جلسة الأهلي والاتحاد الإماراتي، كل من خالد العوضي مدير النشاط الرياضي وسعود صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة اليد.

وتقام مواجهة السوبر بين فريقي الأهلي بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم المنقضي، والزمالك وصيف الدوري.

وكان الزمالك قد توج بلقب السوبر المصري في الموسم الماضي والذي أقيم في مصر.