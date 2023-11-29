تشكيل أبطال أوروبا – عودة هويلوند وأمرابط وأنتوني ضد جالاتا سراي
الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 18:36
كتب : FilGoal
أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة جالاتا سراي اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف جالاتا سراي في ملعبه ترك تيليكوم آرينا منافسه يونايتد في خامس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أندري أونانا
في الدفاع: لوك شو- فيكتور ليندلوف- هاري ماجواير- آرون وان بيساكا
في الوسط: سفيان أمرابط- سكوت مكتوميناي- برونو فيرنانديز
في الهجوم: أنتوني- راسموس هويلوند- أليخاندرو جارناتشو
ويتصدر بايرن ميونيخ المجموعة بـ12 نقطة يليه كوبنهاجن بأربع نقاط بفارق الأهداف عن جالاتا سراي ثم يونايتد رابعا بثلاث نقاط.
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