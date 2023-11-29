بيان من يويفا عن إقامة مباراة جالاتا سراي ومانشستر يونايتد

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 18:25

كتب : FilGoal

راسموس هويلوند - مانشستر يونايتد ضد جالاتا سراي

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بيانا رسميا اليوم الأربعاء كشف خلاله موقفه من إقامة مباراة جالاتا سراي ومانشستر يونايتد.

ويستضيف جالاتا سراي في ملعبه ترك تيليكوم آرينا منافسه يونايتد في خامس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وهطلت الأمطار بشدة على الملعب ولم تتوقف ما جعل بعض الشائعات تنتشر حول احتمال تأجيل المباراة.

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وأصدر يويفا بيانا مقتضبا قال خلاله: "نتابع عن قرب حالة الطقس والمباراة سوف تقام في موعدها كما هو محدد من قبل".

ويتصدر بايرن ميونيخ المجموعة بـ12 نقطة يليه كوبنهاجن بأربع نقاط بفارق الأهداف عن جالاتا سراي ثم يونايتد رابعا بثلاث نقاط.

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