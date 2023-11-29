تشكيل الزمالك - الجزيري ضمن 4 تغييرات أمام مودرن فيوتشر عن مواجهة أبو سليم

أجرى معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك أربعة تغييرات على التشكيل الأساسي للأبيض أمام مودرن فيوتشر عن مواجهة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية.

ويبدأ الزمالك بمهاجم صريح وهو سيف الجزيري، بينما يستمر يوسف أوباما وأحمد زيزو في التشكيل الأساسي.

وشهد تشكيل الزمالك غياب محمود شيكابالا المتواجد على مقاعد البدلاء.

كما شهدت دكة البدلاء عودة محمود علاء من جديد بعد غيابه عن المباراة الماضية.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد طارق - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

الوسط: عمر جابر - محمد أشرف روقا - نبيل عماد - إبراهيما نداي

الهجوم: يوسف أوباما - سيف الجزيري - أحمد زيزو.

دكة البدلاء: عبد الرحمن نفاد - محمود علاء - حاتم سكر - محمد عبد الشافي - عمرو السيسي - ناصر منسي - محمود شيكابالا - سامسون أكينيولا - سيد عبد الله.

ويحتل الزمالك ففي المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

أما مودرن فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

وخسر فيوتشر مباراتين من آخر ثلاث مباريات خاضهم في مسابقة الدوري، بينما خسر الزمالك آخر مباراتين بالمسابقة.