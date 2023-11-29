إنريكي عن ركلة جزاء فريقه ضد نيوكاسل: هذه كرة قدم وليست سلة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 18:03

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - سان جيرمان ونيوكاسل

تحدث لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان عن ركلة جزاء فريقه الجدلية التي حصل عليها في مواجهة نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا.

وتعادل سان جيرمان مع منافسه نيوكاسل في ملعب حديقة الأمراء أمس الثلاثاء إيجابيا بهدف لمثله في خامس جولات المسابقة.

وجاء تعادل سان جيرمان من ركلة جزاء حصل عليها في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل من الضائع بداعي لمسة يد على تينو ليفرامينتو.

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وقال إنريكي للصحفيين: "هذه كرة قدم وليست كرة سلة".

وواصل "نحن أحد أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في أوروبا، بلا شك سيكون هناك يوم ما الكرة تأبى الدخول للمرمى وهذا يحدث".

وأردف المدرب الإسباني "الأمر أشبه بفيلم رعب ولكنني آمل إنهاء المجموعة في الصدارة".

وبفضل هدف التعادل القاتل وصل رصيد سان جيرمان لسبع نقاط يحتل بهم المركز الثاني.

ووصل رصيد نيوكاسل عند خمس نقاط يحتل بهم المركز الثالث بفارق الأهداف عن ملاحقه ميلان.

وفي الجولة الأخيرة سيحل سان جيرمان ضيفا على دورتموند.

فيما يستضيف نيوكاسل منافسه ميلان.

نيوكاسل يحتاج للفوز مع تعثر سان جيرمان.

أما الفريق الفرنسي فيكيفه الفوز ليتأهل رفقة دورتموند لدور الـ16.

إنريكي نيوكاسل سان جيرمان أبطال أوروبا
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