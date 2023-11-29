تشكيل مودرن فيوتشر - عمر كمال أساسي أمام الزمالك.. وعاطف يقود الهجوم

يبدأ عمر كمال أساسيا مع فريق مودرن فيوتشر أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

ويحل الزمالك ضيفا على مودرن فيوتشر على استاد السلام مساء اليوم الأربعاء.

ويقود أحمد عاطف هجوم فيوتشر، بينما يجلس الثنائي الهجومي عمر السعيد ومروان محسن على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: عمر كمال - علي الفيل - محمد عبد السلام - محمد ربيعة

الوسط: غنام محمد - باباتوندي بيلو - أيمن الصفاقسي - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي

الهجوم: أحمد عاطف

دكة البدلاء: محمود حمدي - باسم علي - طارق طه - محمد نصير - محمد صادق - هشام عادل - علي زعزع - عمر السعيد - مروان محسن.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

أما الزمالك ففي المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

وخسر فيوتشر مباراتين من آخر ثلاث مباريات خاضهم في مسابقة الدوري، بينما خسر الزمالك آخر مباراتين بالمسابقة.