كرة يد - الكشف عن مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس مصر.. ومواجهة مرتقبة

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 17:30

كتب : FilGoal

أحمد خيري - الأهلي ضد الزمالك كرة يد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد جدول مباريات ثمن نهائي كأس مصر للرجال.

ويشهد دور ثمن نهائي كأس مصر مواجهة مرتقبة بين الأهلي والبنك الأهلي، أول وثاني المرحلة الأولى من منافسات دوري المحترفين.

وتقام جميع مباريات ثمن نهائي كأس مصر يوم الجمعة 1 ديسمبر المقبل.

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وتأتي مباريات ثمن النهائي كالآتي:

قنا × اتحاد الشرطة (3 عصرا)

سموحة × القناة (4 عصرا)

الجزيرة × الزمالك (6 مساء)

طلائع الجيش × الزهور (6 مساء)

الشمس × هيليوبوليس (6 مساء)

أصحاب الجياد × دلفي (6 مساء)

سبورتنج × الطيران (7 مساء)

البنك الأهلي × الأهلي (8 مساء)

وعقب انتهاء منافسات ثمن نهائي كأس مصر يتم الاستعداد لخوض مباراة السوبر المصري.

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد قد أعلن في أواخر أغسطس الماضي إقامة السوبر المصري في الإمارات.

وتستضيف صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات السوبر المصري يوم 9 ديسمبر المقبل.

وتقام مواجهة السوبر بين فريقي الأهلي بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم المنقضي، والزمالك وصيف الدوري.

وكان الزمالك قد توج بلقب السوبر المصري في الموسم الماضي والذي أقيم في مصر.

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