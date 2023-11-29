دوري المحترفين - غزل المحلة يهزم المقاصة.. والسكة ينتصر على النجوم برباعية

أقيمت خمس مباريات عصر اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

وشهدت المباريات، انتصار غزل المحلة على مصر للمقاصة بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما انتصر السكة الحديد على النجوم بأربعة أهداف دون رد.

وتختتم مباريات الجولة بمواجهة بين راية وحرس الحدود، تقام في الوقت الحالي.

وجاءت نتائج المباريات كالآتي:

تغلب طنطا على جمهورية شبين بهدف دون مقابل، سجله محمد عاطف في الدقيقة 28 ليرتفع رصيد الفريق إلى 15 نقطة.

بينما تعادل القناة مع أسوان بهدف لكل منهما، إذ افتتح أحمد عبد الرازق التسجيل للقناة قبل أن يتعادل محمود صلاح لأسوان.

وفي قمة مباريات الجولة تغلب غزل المحلة على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف واحد ليرتفع رصيد المحلة إلى 20 نقطة.

أما بترول أسيوط فتغلب على مكادي بهدف دون مقابل سجله محمد عيد في الدقيقة 93 من عمر اللقاء.

وأخيرا تغلب السكة الحديد على النجوم بأربعة أهداف دون مقابل، سجلهم كل من باسم عادل من ركلة جزاء، ومحمود عبد العاطي هدفين ومحمد عصام هدف واحد.

وتم طرد زياد محمد لاعب النجوم في الدقيقة التاسعة.

وبذلك ارتفع رصيد غزل المحلة إلى 20 نقطة ليتقاسم الصدارة مع بتروجت المتفوق بفارق الأهداف.