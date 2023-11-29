بعد ساعات من إقالة أريستوي.. نانت يعلن اسم مدربه الجديد

أعلن نادي نانت الفرنسي يوم الأربعاء تعيين جوسلين جورفينيك كمدرب جديد للفريق.

وذلك بعد إقالة المدرب بيير أريستوي وجهازه الفني صباح الأربعاء.

وأفاد نانت في بيان: "نعلن تعيين جوسلين جورفينيك (51 عامًا) كمدير فني للفريق بدءًا من يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2023".

وأضاف البيان "التعاقد يمتد حتى نهاية موسم 2023-2024، مع خيار التمديد لموسم إضافي".

وكانت تقارير فرنسية عديدة قد أوضحت صباح الأربعاء أن نانت توصل لاتفاق مبدئي مع جوسلين جورفينيك لخلافة المدرب المقال بيير أريستوي.

وجاءت إقالة أريستوي بعد مرور 13 جولة من الموسم الجديد للدوري الفرنسي.

ووجه نانت الشكر للمدير الفني ومساعديه في بيان رسمي عبر موقع النادي صباح الأربعاء.

وأضاف البيان أن النادي سيعلن اسم المدير الفني الجديد يوم الأربعاء.

في الوفت نفسه ذكرت جريدة ليكيب وصحف فرنسية عديدة أن النادي استقر على تعيين جورفينيك كخليفة لأريستوي.

جوسلين - 51 عاما - كان عاطلا عن العمل لمدة 18 شهرا منذ مغادرة ليل.

ولعب جورفينيك في صفوف نانت من قبل، في الفترة من 1995 إلى 1998.

أريستوي ترك نانت في المركز الـ11 برصيد 15 نقطة.

يذكر أن أريستوي حل محل أنطوان كومبواري في الشهر الأخير من الموسم الماضي ونجح في إنقاذ نانت من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

وسرعان ما تعرض للتهديد بالرحيل بعد بداية الموسم بخسائر متتالية، ومع ذلك، أدت سلسلة من النتائج الجيدة إلى تخفيف الضغط عليه.

قبل أن يفشل في تحقيق الفوز في المباريات الـ4 الأخيرة، 3 هزائم متتالية ثم تعادل.

وكانت المباراة التي تعادل فيها نانت مع لو هافر بدون أهداف هي الأخيرة لمهاجم نانت السابق في قيادة الفريق.

اللقاء الذي أقيم على ملعب نانت شهد مشاركة مصطفى محمد في التشكيل الأساسي.

المباراة كانت هي الخامسة على التوالي لمصطفى محمد دون أن يسجل .

واستبدل مصطفى في الدقيقة الـ 59 وحل ماتياس ألباين بدلا منه.

وسيلعب نانت مباراته المقبلة ضد نيس خارج ملعبه يوم السبت المقبل 2 ديسمبر.

video:1