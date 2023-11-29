اللجنة المنظمة تعلن موعد طرح 400 ألف تذكرة جديدة بأولمبياد باريس

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 موعد طرح 400 ألف تذكرة جديدة لجميع الألعاب الرياضية.

وأشار بيان اللجنة المنظمة إلى أنه تقرر طرح 400 ألف تذكرة جديدة لجميع الألعاب غدا الخميس.

وأوضح البيان أن التذاكر ستكون بطريقة الأولوية لمن يحجز أولا.

وسيتم طرح التذاكر بداية من الساعة 11 صباح غدا الخميس.

وشدد البيان على أن الطريقة الوحيدة الآمنة والخالية من القلق لضمان الوصول للتذكرة هي الشراء من الموقع الرسمي.

وسيتم طرح التذاكر عبر هذا الرابط.

وتم إعلان أسعار التذاكر في أبريل الماضي قبل 480 يوما من انطلاق المنافسات.

وكشف الموقع الرسمي عن توفير ما يقارب من عشرة ملايين تذكرة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وتستضيف مدينة باريس الفرنسية دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 11 أغسطس من العام القادم.

وتقرر أن يبدأ سعر مليون تذكرة بـ 24 يورو وستكون متاحة لجميع الرياضات الأولمبية.

وتم تقسيم التذاكر إلى أربع فئات في مختلف المسابقات وتبدأ من 24 يورو في مختلف المسابقات.

وكشف الموقع الرسمي عن وصول ما يقرب من نصف التذاكر المتاحة بسعر 50 يورو أو أقل حسب الفئة المختارة واللعبة المقرر حضورها.

ولم تكن رياضة كرة القدم صاحبة التذاكر الأعلى سعرا كما سيتوقع البعض.

بينما جاءت التذاكر الأعلى سعرا بقيمة 980 يورو في سبع مناسبات مختلفة خلال أولمبياد باريس 2024.

وشهدت نهائيات ألعاب القوى في ثلاثة أيام مختلفة وصول تذكرة الفئة الأولى إلى 980 يورو من سبع مناسبات خلال مختلف الألعاب.

كما يبلغ سعر تذكرة نهائي منافسات رجال كرة السلة 980 يورو لتذاكر الفئة الأولى.

أما الثلاث مناسبات الأخرى للتذاكر الأعلى سعرا بقيمة 980 يورو فكانت لرياضة السباحة في ثلاثة أيام مختلفة.