اسكواش - خماسي مصري إلى ربع نهائي هونج كونج المفتوحة

تأهل خمسة لاعبين مصريين إلى ربع نهائي منافسات بطولة هونج كونج المفتوحة.

وتستضيف هونج كونج منافسات البطولة حتى 3 ديسمبر المقبل، وتعتبر إحدى البطولات الكبرى في الموسم.

وحسم علي فرج لاعب وادي دجلة تأهله بعد الفوز على الإنجليزي باتريك روني بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما تغلب مصطفى عسل حامل لقب البطولة على مواطنه يوسف سليمان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت ساعة كاملة.

وبنفس النتيجة نجح طارق مؤمن في تخطي الألماني رافائيل كاندرا في مباراة استغرقت 45 دقيقة.

وأخيرا حسم مازن هشام لاعب وادي دجلة بطاقة تأهله لربع النهائي بعد الفوز على عمر مسعد بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

أما على مستوى السيدات فتخطت نور الشربيني بصعوبة، تشان سين يوك لاعبة هونج كونج بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وتستأنف مباريات دور ثمن النهائي غدا الخميس وتنطلق المباريات في تمام السادسة صباحا بتوقيت مصر.

وتغيب نوران جوهر عن النسخة الحالية بسبب الإصابة.

وحصد مصطفى عسل لقب النسخة الأخيرة، وحققت مصر لقب آخر ستة ألقاب على مستوى الرجال.

بينما على مستوى السيدات حققت مصر اللقب مرتين عن طريق نوران جوهر ونور الشربيني عامي 2016 و2017.