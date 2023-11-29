بعد إثارة الجدل.. ياو أنور لـ في الجول: لا أمتلك أي حسابات على إنستجرام أو فيسبوك

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 16:53

كتب : عمرو نبيل

ياو أنور - الإسماعيلي

نفى ياو أنور لاعب الإسماعيلي امتلاكه أي حسابات عبر موقعي التواصل الاجتماعي إنستجرام و فيسبوك.

وانتشرت رسالة عبر حساب منسوب لـ ياو أنور مهاجم الإسماعيلي موجهة لرابطة الأندية المصرية بشأن الحكام عقب مباراة فريقه أمام بيراميدز.

وقال المهاجم الغاني في مقطع فيدو عبر FilGoal.com :"أنا ياو أنور اللاعب المحترف بالنادي الإسماعيلي. لا أملك أي حسابات على إنستجرام أو فيسبوك. أحترم الكرة المصرية".

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وكان الإسماعيلي قد خسر أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وتضمنت الرسالة المنسوبة لـ ياو أنور عبر إنستجرام "رجاء من رابطة الأندية المحترفة، توفير رواتب الحكام لأنهم يحصلون عليها قبل كل مباراة" وهذا ما نفاه اللاعب بعد ذلك.

يذكر أن هناك حسابين على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبان لللاعب ويقومان بنشر صور خاصة به.

وافتتح أنور التسجيل في الدقيقة 12 لصالح الإسماعيلي. بينما سجل بيراميدز هدفيه في الدقيقتين 66 عن طريق عبد الله السعيد من ركلة جزاء وفخري لاكاي سجل هدف الفوز بالدقيقة 86.

وتجمد رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر عقب مرور سبع جولات. ونجح ياو أنور في تسجيل ثلاثة أهداف في مسابقة الدوري هذا الموسم.

بيراميدز الإسماعيلي الدوري المصري
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