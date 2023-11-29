استبعاد حكم فيديو لقاء نيوكاسل وباريس من مباراة سوسيداد وسالزبورج

ذكرت شبكة ESPN أن لجنة الحكام الأوروبية قررت استبعاد حكم تقنية حكم الفيديو المساعد الذي نصح حكم لقاء باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد باحتساب ركلة جزاء في الوقت القاتل لصالح الفريق الفرنسي، من إدارة مباراة بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وتم استبعاد توماس كوياتكوفسكي حكم تقنية الفيديو في لقاء باريس ونيوكاسل من إدارة لقاء ريال سوسيداد ضد سالزبورج يوم الأربعاء.

وكان من المقرر أن يقوم كوياتكوفسكي بدور تقنية حكم الفيديو المساعد في المباراة، لكن دوره أسند الآن للحكم الألماني ماركو فريتز، حسب التقرير.

وأرسل حكم الفيديو المساعد توماش كوياتكوفسكي حكم الساحة سيمون مارشينياك إلى شاشة الملعب في الدقيقة 96 من مباراة الثلاثاء بعد أن اصطدمت الكرة بذراع تينو ليفرامينتو.

تراجع مارشينياك عن قراره وأعطى ركلة الجزاء لفريق باريس سان جيرمان، والتي حولها كيليان مبابي ليحقق لأصحاب الأرض التعادل الحاسم 1-1 مما ترك التأهل لدور الـ16 تحت سيطرة النادي الفرنسي، وقلص آمال نيوكاسل في التأهل.

وفي الدقيقة 71 من المباراة، اصطدمت الكرة بذراع لويس مايلي لاعب نيوكاسل في ظروف مماثلة، لكن تقنية VAR لم تتدخل.

من جهته، يرى إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد أن قرار احتساب ركلة جزاء ضد فريقه خلال مواجهة باريس سان جيرمان كان قاسيا.

وسجل كيليان مبابي هدفا في الوقت القاتل من ركلة جزاء في ملعب حديقة الأمراء ليمنح باريس سان جيرمان تعادلا قاتلا أمام ضيفه نيوكاسل.

وقال هاو عبر "بي إن سبورتس": "لدي مزيج من الأحساسيس. فخور بما قدمه فريقي والمجهود الكبير الذي بذله اللاعبين وحاولوا كثيرا. النتيجة كانت قاسية جدا".

وأضاف "ركلة الجزاء؟ لا أعتقد أن الطريقة التي لمست بها الكرة يد المدافع تستدعي احتساب ركلة جزاء. كانت ركلة جزاء قاسية جدا".

وفي المجموعة ذاتها فاز بروسيا دورتموند على مضيفه ميلان بثلاثة أهداف لهدف في ملعب سان سيرو في إطار الجولة الخامسة من البطولة.

بتلك النتائج تصدر دورتموند المجموعة بـ10 نقاط وضمن تأهله للدور التالي رسميا بغض النظر عن نتائجه في الجولة الأخيرة.

وبفضل هدف التعادل القاتل وصل رصيد سان جيرمان لسبع نقاط يحتل بهم المركز الثاني.

ووصل رصيد نيوكاسل عند خمس نقاط يحتل بهم المركز الثالث بفارق الأهداف عن ملاحقه ميلان.

وفي الجولة الأخيرة سيحل سان جيرمان ضيفا على دورتموند فيما يستضيف نيوكاسل منافسه ميلان.

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