إيدي هاو: ركلة الجزاء كانت قاسية.. ونؤمن بحظوظنا في التأهل

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 14:18

كتب : FilGoal

إيدي هاو

يرى إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد أن قرار احتساب ركلة جزاء ضد فريقه خلال مواجهة باريس سان جيرمان كان قاسيا.

وسجل كيليان مبابي هدفا في الوقت القاتل من ركلة جزاء في ملعب حديقة الأمراء ليمنح باريس سان جيرمان تعادلا قاتلا أمام ضيفه نيوكاسل.

وقال هاو عبر "بي إن سبورتس": "لدي مزيج من الأحساسيس. فخور بما قدمه فريقي والمجهود الكبير الذي بذله اللاعبين وحاولوا كثيرا. النتيجة كانت قاسية جدا".

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وأضاف "ركلة الجزاء؟ لا أعتقد أن الطريقة التي لمست بها الكرة يد المدافع تستدعي احتساب ركلة جزاء. كانت ركلة جزاء قاسية جدا".

وأتم "الخبرة تلعب دورا مهما في هذه المواقف. قدمنا مباراة كبيرة في ظروف صعبة نحن نعاني من غيابات عديدة. ليس لدي شك في أن نيوكاسل يستفيق في الأوقات العصيبة . قدرنا ليس بأيدينا ولكن نؤمن بحظوظنا في التأهل".

وفي المجموعة ذاتها فاز بروسيا دورتموند على مضيفه ميلان بثلاثة أهداف لهدف في ملعب سان سيرو في إطار الجولة الخامسة من البطولة.

بتلك النتائج تصدر دورتموند المجموعة بـ10 نقاط وضمن تأهله للدور التالي رسميا بغض النظر عن نتائجه في الجولة الأخيرة.

وبفضل هدف التعادل القاتل وصل رصيد سان جيرمان لسبع نقاط يحتل بهم المركز الثاني.

ووصل رصيد نيوكاسل عند خمس نقاط يحتل بهم المركز الثالث بفارق الأهداف عن ملاحقه ميلان.

وفي الجولة الأخيرة سيحل سان جيرمان ضيفا على دورتموند فيما يستضيف نيوكاسل منافسه ميلان.

باريس سان جيرمان نيوكاسل دوري أبطال أوروبا
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