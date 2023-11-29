بعد أول مباراة يظهر فيها.. عمر فايد ضمن فريق الأفضل بالدوري الصربي

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 14:14

كتب : FilGoal

عمر فايد - نوفي بازار

اختير عمر فايد مدافع نوفي بازار ضمن فريق الأفضل بالجولة من الدوري الصربي.

ظهر فايد المعار من فنربخشة لأول مرة في الدوري الصربي حين شارك في مباراة فريقه ضد فريق رادرنيسكي يوم الأحد.

وتواجد عمر ضمن فريق الأفضل بالجولة مع زميليه آدم لياياتش وماركو أوبرادوفيتش.

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وحل نوفي بازار ضيفا على فريق رادرنيسكي ضمن الجولة 16 من الدوري الصربي.

وشارك عمر فايد كأساسي في المباراة التي انتهت بفوز نوفي بازار برباعية نظيفة.

ورفع نوفي بازار رصيده إلى 23 نقطة ليرتقي للمركز الرابع.

مطلع هذا الشهر، لعب عمر فايد مع فريقه لأول مرة حين فاز نوفي بازار على زليزنكار بانسيفو بهدف دون رد ضمن دور الـ32 من كأس صربيا.

ويلعب فايد في صفوف نوفي بازار على سبيل الإعارة قادما من فنربخشة التركي.

ومنح فنربخشة لعمر فايد فرصة الإعارة للمشاركة بشكل أكبر في المباريات بعدما انضم إليه من المقاولون العرب.

ولعب عمر فايد 29 مباراة مع المقاولون العرب، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

عمر فايد نوفي بازار
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